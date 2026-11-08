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鄭容和遇歌迷不會唱歌 瞳孔放大收回麥克風

▲FNC演唱會安排「5鼓開場」驚喜橋段，由Hi-Fi Un!corn HEO MIN（左起）、N.Flying金宰鉉、CNBLUE姜敏赫、FTISLAND崔敏煥、AxMxP Crew合力表演。（圖／SHOW OFFICE）

N.Flying打頭陣揭開序幕 AxMxP接力嗨炸舞台

FTISLAND唱到肚子餓 李洪基拿起香蕉止饑

Hi-Fi Un!corn三度參加家族活動 背中文感謝台粉

▲FTISLAND李洪基邀師弟Hi-Fi Un!corn表演，展現滿滿前輩愛。（圖／SHOW OFFICE）

韓國FNC家族旗下樂團FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Un!corn、AxMxP來台舉辦家族演唱會《2026 FNC BAND KINGDOM IN TAIPEI》，7日、8日一連2天在林口體育館登場，除了精彩表演，也發生不少逗趣畫面，當CNBLUE唱到〈Killer Joy〉並走下台邀約歌迷大合唱，卻意外選中五音不太齊全的歌迷，嚇得他立刻收回麥克風，瞳孔地震的表情在threads掀起熱潮、討論滿滿。CNBLUE每次開演唱會，主唱鄭容和都會走到台下跟觀眾互動、大合唱，當晚唱到〈Killer Joy〉時，他把麥克風遞給一位女歌迷，但對方卻五音不全、拍子沒跟上，鄭容和當場表情管理失敗，瞪大雙眼收回MIC，超真實反應笑翻不少觀眾。這支影片曝光後隨即掀起討論，大家紛紛留言：「你的偶像緊急撤回一支麥克風」、「他前一秒甚至是滿滿信任的眼神欸、你太讓他震驚了」、「容和你的專業在哪」、「突然發現自己有新歌的表情」，還有人說鄭容和遇見了嚴泰峰，而嚴泰峰是鄭容和在新戲《不著邊際的你》飾演的角色，雖然是頂級演員，但卻是個大音痴，「發現你是『嚴泰峰』」、「你要說你是模仿嚴泰峰」。這場FNC家族演唱會由N.Flying打頭陣，接連飆唱〈Into Bloom〉與〈Blue Moon〉揭開序幕，隊長李承協開心與全場打招呼，感謝粉絲把場地坐滿，隨後打趣將舞台交給貝斯手東成，東成隨即帥氣登上小舞台獻上精彩Bass Solo，吉他手車勳也無縫接力表演，為〈Born To Be〉帶來全新演出；隨後邀請Hi-Fi Un!corn吉他手HYUNYUL及貝斯手KIYOON跨刀合奏〈Run Like This〉。新生代樂團AxMxP緊接登場，一口氣連唱〈Headbang〉、〈Too Much〉與〈Buzzer Beater〉，主唱YOO JOON還特別準備了一段中文，「聽說台北有很多漂亮姐姐，在哪裡？OK！I GOT YOU！但不只有可愛姐姐對不對？可愛妹妹在哪裡？我也看到你們了！那你們準備好了嗎？一起玩吧！」撩粉實力同樣無限升級。當他們演唱出道曲〈I Did It〉時，FTISLAND主唱李洪基驚喜現身為師弟助陣，頂級主唱與後輩對唱猶如音樂對話、極具吸引力。FTISLAND則打破壓軸慣例，作為第三組樂團亮相，接連演唱〈Hourglass〉與〈Starlight〉帶領全場遨遊音樂中。成員們認真表示自己是提議舉辦《FNC BAND KINGDOM》、並希望FNC公司茁壯的人，面對全場歡呼，李洪基開玩笑要大家「安靜、安靜」，更打趣說「好啦，給你們500塊。」唱到肚子餓的他為了吃香蕉止饑，連忙請崔敏煥發表感言；崔敏煥默契十足地接棒發言，暖心向粉絲告白：「我們今年來了很多趟，因為有了大家，所以是很棒的一年，非常謝謝大家，也希望這兩天能一起創造美好回憶。」有了師兄加持，Hi-Fi Un!corn接力登場帶來〈Beat it Beat it〉與〈SUPER DUPER〉等熱血曲目，他們開心表示：「繼桃園、高雄之後，這次來到台北，已經是第三次的《FNC BAND KINGDOM》，對我們來說，這真的是非常珍貴的緣分。」成員們更紛紛秀中文拉近距離，主唱SHUTO表示：「希望我的歌聲能唱到大家的心裡。」隊長HYUNYUL說：「每首歌都有不同的吉他聲音，希望今天能讓大家聽到Hi-Fi Un!corn的獨特色彩」貝斯手KIYOON告白：「希望我們今天的音樂也能讓大家的心連在一起。」鼓手HEO MIN直言：「鼓手是整個樂團的心跳，希望今天大家也跟著我們的節奏一起感受現場的熱情。」主唱TAEMIN則說：「希望我們的音樂能陪大家度過精彩的一天。」演唱〈Stay With You〉時，N.Flying主唱柳會勝更驚喜現身合唱解鎖夢幻舞台。