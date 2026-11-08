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TPBL台灣職籃大聯盟今（8）日臺北台新戰神在主場和平籃球館迎戰桃園台啤永豐雲豹，戰神主將林庭謙本季從CBA返台，本周是他首次在主場獻計，今天這一場他19投10中，得到個人在戰神生涯新高的29分，幫助球隊以102：91取勝。戰神背靠背出戰，賽前台北市長蔣萬安也在百忙之中受邀開球，不過戰神開賽後進攻端比較施展不開，第二節就以27：38落後雙位數，不過次節林庭謙單節轟下13分，幫助主場軍急起直追，半場就攻下24分，客隊兩節打完以50：49領先。易籃再戰後，雲豹主控高錦瑋開火，單節命中率百分百得到7分，洋將溫布許和莫騰也有不俗發揮，雲豹這一節又將分數稍微拉開，以76：68進入到最後一節。末節戰神加強了防守，並在轉換進攻中得到不少機會，球隊三分球準度也有所提升，麥基和馬利兩位洋將先後命中外線，帶領球隊打出一波25：12的攻勢反超比分。雲豹今天外線手感並不穩定，第四節更是急速降溫，前8次出手只命中一球，正是在這一段時間，被戰神給逆轉、並隨後反超領先，終場主場球隊102：91取勝。今年夏天林庭謙選擇從中國職籃CBA返台加入台灣職籃TPBL，這種等級的球星加入，無疑對於戰神陣容的實力提升巨大，也看好能夠帶動球隊票房。昨天現場湧入5486名球迷到場力挺。林庭謙本季首戰在客場對上高雄全家海神，得到26分7助攻，球隊121：132落敗；第二戰在主場迎戰福爾摩沙夢想家，他得到18分8助攻，球隊103：90取勝。