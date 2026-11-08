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美國期中選舉掀起藍色狂潮，多個搖擺州以及原本被視為共和黨的紅州紛紛翻藍改投民主黨，除了通膨以及民生經濟問題之外，資料中心噪音過於擾民的問題也在部分州發酵。究竟資料中心的噪音有多吵？事實上，美媒曾經現場實測，發現高頻噪音完全讓居民苦不堪言。根據ABC旗下地方電視台WXYZ-TV報導，密西根州的一個社區，過去幾年來已經切身體會到與資料中心為鄰的現實，居民更直言，這股噪音徹底改變了他們的生活。密西根州多沃賈克市（Dowagiac）住家位在資料中心旁的居民瓦內祖拉（Lindy Valenzuela）形容，「聽起來就像有人在你家客廳開著吸塵器。而且那台吸塵器，濾網堵塞了、急需清理，發出一陣陣刺耳的高頻哀鳴。更糟糕的是，他們開了之後就直接走人不管」她的鄰居芬恩（Billy Finn）則比喻，「你應該看過某些電影情節，有人被關在牢房裡遭受聲音酷刑。基本上就是那種感覺，」比利·芬恩（Billy Finn）表示。居民表示，過去幾年來，該處每週7天、每天24小時，持續不斷地發出尖銳的高頻噪音。但在資料中心到來前並不是如此，有許多民眾繼承了家中房產，整個家族在該地已居住百年，所有人際網絡都在這裡，因此也難以選擇搬離出去，位於該市的資料中心名為「Hyperscale Data」，該市在今年三月曾通過了工業噪音管制條例，規定日間分貝上限為65分貝，夜間則為55分貝。根據市政府官員說法，市府已因違反條例對「Hyperscale Data」開罰。然而，該公司持續對市府的檢測讀數及測量方法提出異議。根據美媒與當地民眾不斷實測，可聽見無比尖銳的聲音，甚至有民眾住家外噪音高達78分貝，為當地民眾帶來極大的精神壓力，而即便白天大約落在65分貝，也能清楚聽見噪音持續不斷。「Hyperscale Data」執行長霍恩（William Horne）在市議會特別會議上直接面對市民，口頭承諾將採取多項措施降低噪音音量，甚至稱「如果他們仍然不滿意，覺得自己的房子住起來不舒服，那我們願意買下他們的房產」，讓許多民眾更加不滿。