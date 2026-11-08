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首檔規模千億海外股票型ETF 00662分割投資門檻降低

00662隨指數調整 掌握科技契機

富邦NASDAQ ETF（00662）分割「1拆5」作業，進入最後階段！富邦投信表示，11月10日為00662分割前最後交易日，自11月11日起停止申贖及交易，11月16日公告分割後價格及單位數，並預計11月17日恢復申贖、交易、借券及過戶，以分割後新價格重新掛牌交易。提醒持有00662或有意布局美國大型科技股的投資人，留意分割期間相關交易時程。00662近年隨美國科技股及AI投資熱潮升溫，資產規模持續成長，今年6月基金規模正式突破新台幣1000億元，成為國內首檔規模站上千億元的海外股票型ETF，寫下台灣海外ETF市場新里程碑。這次進一步啟動分割作業，受益權單位數分割倍數確定為5倍、即「1拆5」，透過降低每單位價格，可望讓投資人資金配置更具彈性；基金分割前後投資人持有基金的總價值不因分割本身而改變，對偏好分批或定期定額參與美國科技股長線趨勢的投資人而言，也有助提升資金運用便利性。值得注意的是，NASDAQ-100指數今年進一步調整新掛牌企業納入規則，符合市值及相關資格的大型IPO企業，最快可於上市滿15個交易日後納入指數成分股，讓指數除了掌握既有科技巨頭，也更有機會快速納入新世代大型成長企業。近期全球AI焦點企業Anthropic已正式向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO註冊文件，再度掀起市場對AI獨角獸進入公開資本市場的關注，也凸顯NASDAQ-100新制下掌握新科技龍頭的潛在機會。富邦投信表示，AI產業發展正從晶片、伺服器及資料中心等基礎建設，逐步延伸至大型語言模型、軟體服務及企業AI應用，科技產業投資版圖持續擴大。NASDAQ-100指數匯聚美國大型創新企業，加上新掛牌公司納入機制調整，未來若有具代表性的AI、太空科技、雲端運算等大型獨角獸成功上市並符合相關條件，有機會更快進入指數，讓追蹤NASDAQ-100指數的00662，可隨指數成分調整參與新一代科技企業的成長機會。富邦投信指出，近期美股投資焦點已由科技巨頭「投入多少AI資本支出」，逐步轉向AI能否實際轉化為營收及獲利。隨大型科技企業持續投入AI基礎建設，高效能運算、先進半導體、雲端服務及資料中心需求仍具發展空間，中長期科技創新趨勢值得關注；惟科技股短線仍可能受到企業財報、利率政策及評價面等因素影響而震盪，投資人可採分批或定期定額方式布局，降低單一時點進場風險。