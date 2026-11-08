8級強風要來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今明兩天（11月8日至11月9日），由於東北季風增強，台灣沿海要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上；且今天晚上至明天清晨，隨著鋒面逐漸南下，預估北台灣降雨機率將不斷提高。
⚠️陸上強風特報
📌影響時間：8日下午至9日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣
氣象署表示，6級風會讓「樹枝搖動、電線發出呼嘯聲、張傘困難」。8級風「小樹枝被吹折，步行不能前進」。9級風「建築物有損壞，煙囪被吹倒」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」。11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。
氣象署也提醒，周一至周三，北部、東半部全天都有雨勢，尤其「大台北、宜蘭」要注意局部大雨，其他地區多雲到晴；周四至周六（11月14日）東北季風減弱，降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部則有局部短暫雨。
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📌影響時間：8日下午至9日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣
氣象署也提醒，周一至周三，北部、東半部全天都有雨勢，尤其「大台北、宜蘭」要注意局部大雨，其他地區多雲到晴；周四至周六（11月14日）東北季風減弱，降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部則有局部短暫雨。