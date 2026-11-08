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張宏林：真要切割就應退黨參選

批「現在不敢吭聲」 未來仍受黨內牽制

柯志恩：不回應低劣言詞

年底地方選舉倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩日前在電視辯論會上強調，若她當選，鄭麗文、傅崐萁、翁曉玲「不會到高雄」。對此，公督盟執行長張宏林今（8）日砲轟，國民黨候選人既然仍以黨籍參選，就不可能真正與黨中央切割，甚至批評不敢在黨內表達不同意見的候選人，未來仍會是一隻「聽話的狗」。而面對抨擊，柯志恩反擊，一個自詡公正客觀的組織，卻以低劣言詞對特定候選人進行人身攻擊，對相關指控不予回應。針對柯志恩日前在高雄市長辯論中表示，若當選，鄭麗文、傅崐萁、翁曉玲不會到高雄，張宏林今受訪表示，國民黨與黨籍候選人本就是一體，若候選人一方面使用國民黨籍參選，一方面又試圖與黨中央或黨內爭議人物切割，並不能真正擺脫政黨影響。他認為，如果真的不同意政黨路線，最直接的方式就是退黨、改以無黨籍身分參選。若柯志恩對黨內路線、國防預算或兩岸政策有不同意見，應該公開在黨內表態，而不是只在選舉場合強調特定人物不會到高雄站台。張宏林更說，問題並不只是「讓不讓鄭麗文、傅崐萁、翁曉玲去高雄」，而是這些人掌握黨內資源及立法院運作，地方首長未來在政策與修法上仍可能受到政黨影響。張宏林進一步批評，一個現在不敢在黨內表達不同意見的人，未來面對更大壓力時也未必有勇氣捍衛自身立場，並以「聽話的狗」形容，認為這反映的是政治人物是否敢於在黨內表達異議。不過面對張宏林的批評，柯志恩回應，一個自詡公正客觀的組織，卻使用「聽話的狗」等低劣言詞對特定候選人進行人身攻擊，她不認為有回應的必要，因此對相關指控不予回應。