我是廣告 請繼續往下閱讀

台北店開幕1個半月！逾10名員工遞辭呈

▲韓國人氣實境節目《黑白大廚》讓主廚鄭智善知名度大開，她憑藉華麗的拔絲地瓜料理受到關注。（圖／IG@chef_jisunjoung）

台灣員工忘關水龍頭淹廚房！她收斂脾氣不發火

台韓食材、物價有差異！台北店破例賣炸醬麵

▲鄭智善過去在節目中以嚴格、要求高的主廚形象著稱，不過在台灣經營餐廳時，卻展現出不同的一面。（圖／IG@chef_jisunjoung）

韓國人氣實境節目《黑白大廚》讓主廚鄭智善知名度大開，她憑藉華麗的拔絲地瓜料理受到關注，近年更將事業版圖拓展至台灣，在台北開設港式餐廳「甜蜜蜜」分店。不過，近日她登上韓國綜藝節目《老闆的耳朵是驢耳朵》，意外透露台北店開幕僅一個半月，就有超過10名台灣員工離職，讓她為了留住人手，不得不收斂過去較為嚴厲的作風，笑稱「在台灣真的只能像天使一樣對待大家」。鄭智善近日登上韓國綜藝節目《老闆的耳朵是驢耳朵》，分享在台灣開店的經營內幕。她透露，，此話一出讓現場來賓相當震驚。「甜蜜蜜」台北分店規模約140坪，設有74個座位，聘用超過20名員工，開幕後人氣相當旺，開幕兩個月內的訂位更早已被搶訂一空，不過，亮眼成績背後，卻也面臨員工流動率高的問題。鄭智善過去在節目中以嚴格、要求高的主廚形象著稱，不過在台灣經營餐廳時，卻展現出不同的一面。她分享，曾有員工忘記關緊水龍頭，導致整個廚房淹水，至於為何態度有如此大的轉變？鄭智善也毫不避諱地笑說，主要是為了留住員工，「」一番話讓現場來賓忍俊不禁，也讓外界看見她在台灣經營餐廳時較為柔軟的一面。談到台灣與韓國店面的經營差異，鄭智善坦言，兩地在食材、調味料及物價方面都有不同，因此餐點與營運方式仍須做出相應調整。不過，她希望台北店能盡量維持與韓國店相同的服務品質，目前仍在持續調整與學習，希望逐步找到最好的經營狀態。此外，台北分店還推出了鄭智善過去堅持不販售的「炸醬麵」，讓節目主持人全炫茂得知後忍不住抱怨，表示自己4年來不斷拜託她製作，卻始終吃不到，如今台灣店竟然直接推出，讓他相當無奈。另一名主持人金淑則親自走訪「甜蜜蜜」台北分店，看見店內人潮滿滿，也感慨想起鄭智善過去在韓國經營的西村店，當時曾因客人稀少而顯得冷清，如今台北分店卻大受歡迎，讓她不禁直呼想到過去的西村店，突然感到一陣鼻酸。除了餐廳事業，鄭智善也經營YouTube頻道《鄭智善的刀鋒魅力》，過去除了分享料理，也會邀請不同來賓一起下廚、聊天，讓粉絲看見她私下較為生活化的一面。不過，頻道先前曾發布公告，表示將進入休息階段，並坦言「我們寫下這篇文章，並不是希望它成為最後的道別，但是也無法保證什麼時候會再次回來」，讓粉絲相當不捨。