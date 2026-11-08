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▲迪麗熱巴有維吾爾族血統的她，小巧鵝蛋臉、精緻五官曾經被日本人盛讚是「中國頂級美女」。（圖／迪麗熱巴微博）

▲迪麗熱巴入行15年累計約12億元台幣身價，不過她堅持不買房子，長年投宿飯店，背後原因近日登上微博熱搜。（圖／迪麗熱巴微博）

「中國尤物」迪麗熱巴以《三生三世十里桃花》、《長歌行》等劇走紅兩岸三地，早已經躋身一線女星，不過入行15年累計約12億元台幣身價的她，堅持不買房子，長年投宿飯店，背後原因近日登上微博熱搜，本人曾經透露，身為當紅女星一年飛出國上百次，認為購屋沒有實益，反而成為負擔，所以至今不願意置產。據傳，迪麗熱巴一部劇片酬為4000萬人民幣（約1.7億元新台幣），累計到今天約有12億元台幣身價，然而，女神先前上綜藝節目《送一百位女孩回家》自爆，從18歲出道拍戲至今15年一直住在飯店，名下沒有一棟房產，被問及為什麼不買房安頓，她當時反問：「買個房子專門放行李箱嗎？」對此，迪麗熱巴解釋，自己一年內平均搭飛機工作超過百次，每次都停留不同城市和國家，四處奔波，始終沒有長期定居的處所，假如買房子會造成長期閒置，且又要負擔物業、維護、整理等瑣事，所以乾脆不買房而住在飯店裡，未來也還沒確定要定居在中國的哪一個城市。迪麗熱巴還說，由於常年到處飛行讓她養成一套極簡模式，自己到了一個新的落腳處，20分鐘内就能完成打開行李箱、把床單鋪好、放置完洗漱包等整套流程，把原本陌生的飯店房間快速變成熟悉的空間，且一個行李箱就能裝下全部家當。此外，迪麗熱巴也直言自己「懶得打掃」，長期住在五星級飯店的套房，有專人清潔、提供餐飲與各項客房服務，非常方便。