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柯瑞坦言開季3連敗很糟糕 為如今一切感到驕傲

回應外界質疑 柯瑞：不受外界一切雜音影響

金州勇士今（8）日歷經延長賽鏖戰，最終126：119擊敗奧蘭多魔術，當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場狂砍41分、6籃板與6助攻，為球隊收下勝利。勇士擺脫開季0勝3敗陰霾後，目前拉出一波強勢7連勝，柯瑞賽後受訪時，也分享他想跟隊友說的事。「度過一些艱難時刻後，還能找到贏球方法，這才是最寶貴的，我為我們正在做的一切感到驕傲。」賽後接受媒體採訪時，針對球隊開季前10場比賽表現打分或總結，柯瑞表示雖然不會給出具體分數，但他對團隊的評價非常明確：「我們是一支韌性十足的球隊。」柯瑞坦言，開季遭遇3連敗時，雖然團隊沒有陷入恐慌，但感覺確實相當糟糕，「因為你付出巨大的努力，卻得不到贏球的回報。」不過勇士隨後迅速調整，以各種不同的贏球方式，收下7連勝。柯瑞強調，今晚對陣魔術的延長賽就是最好的證明：「在漫長賽季的收盤階段，這種韌性至關重要，當你經歷一些艱難的夜晚，無論是手感冰涼還是失誤過多，依然能找到贏球方法時，這才是最寶貴的。我為我們正在做的一切感到驕傲，接下來只需要把這種氣勢延續下去。」面對賽季開局0勝3敗時，外界鋪天蓋地的看衰聲浪，柯瑞直言，雖然很難完全聽不到這些聲音，但球隊絕不會被其左右。他甚至打趣提到網路上瘋傳的迷因：「我知道自己曾經看過一張用毛巾蓋住頭、目光呆滯望著遠方的照片，大家似乎在試圖分析我當時是不是在經歷什麼『存在主義危機』。但其實，我們只是太討厭輸球了，所以想用實際行動回擊所有質疑。」柯瑞最後補充，團隊在聯盟拼戰多年，深知如何處理這些噪音，「我們必須學會不受外界一切雜音影響，只需要做好自己。」