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▲何品室融成為2026亞冠賽中華隊遺珠之一。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽今（8）日落幕，中華隊教練團在經過會議後，選出最終28人名單，割捨李欣穎、陳世嘉、何品室融、張皓崴、鄭澔。中華隊總教練高志綱表示，李欣穎因外卡名額3人的限制，不得不做出割捨。張皓崴則是身體似乎尚未準備好面對比賽，因此決定不帶入名單。此外，味全龍劉俊緯、曾聖安目前在福岡秋訓，高志綱說，有跟選手保持聯繫，評估後覺得狀況不錯，因此會直接在東京會合。中華隊昨日以5：2擊退味全龍，今日與中信兄弟激戰10局以5：5握手言和。教練團在比賽結束後立即召開會議，選出最終參賽28人名單。經賽後約50分鐘的討論，中華隊宣布割捨投手李欣穎、鄭澔，捕手陳世嘉，以及何品室融、張皓崴。中華隊總教練高志綱表示，「（李）欣穎比較可惜是因為外卡資格（限3人）的關係，很想把他留在團隊裡面，但是資格的關係，還是必須要做出取捨。實際上每位選手我都想要留下，但是沒辦法，一定要有取捨。」至於張皓崴，高志綱指出，感覺張皓崴的身體狀況還沒準備好要面對比賽，所以最後決定割捨。味全龍劉俊緯、曾聖安目前人在福岡與軟銀鷹隊一同秋訓，高志綱並不擔心兩人狀況，「這部分有一直持續在追蹤，有請張建銘教練持續跟他們保持聯繫、確認身體狀況，還有秋訓的內容。」高志綱表示，評估後兩人的狀況還不錯，「不過最終也是要到東京會合、訓練後，才能更清楚掌握。」高志綱賽前受訪時就曾表示，希望落選的選手不要太氣餒，「因為有名額的限制，如果可以的話，我當然是希望全部都帶過去。」高志綱盼選手保持努力的心態，「畢竟在這個年紀、時間點被挑過來，代表在母隊對他們有期待。保持正向的心態繼續努力。」中華隊明日將休兵一天，11月10日啟程前往東京，當天就會在東京巨蛋進行練球。11月12日首戰交手日本，13日「晚接午」迎戰澳洲，14日預賽最終戰碰上韓國，15日進行獎牌戰。投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（東北樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）