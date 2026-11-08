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▲財政部莊翠雲部長(中)、第一金控邱月琴董事長(右)以及李坤成立委(左)，共同鳴槍為休閒組選手加油打氣。（圖／主辦單位提供）

▲115年統一發票盃路跑台北場今天清晨登場，休閒組3公里吸引近6,000名跑者熱情參與。（圖／主辦單位提供）

財政部115年統一發票盃路跑台北場今天清晨登場，吸引上萬名跑者參與，活動共募集45萬168張統一發票，全數捐給20個社福團體，將運動熱情化為公益力量。活動由財政部與第一金控共同主辦，分別於總統府前凱達格蘭大道及大佳河濱公園展開，設有21公里半馬組、10公里挑戰組及3公里休閒組，讓不同體能的民眾都能參與。財政部長莊翠雲、第一金控董事長邱月琴等人也到場，號召跑者響應「捐發票做愛心」。統一發票盃路跑今年邁入第17年，繼6月7日台南場後，今天由台北場接力舉辦。主辦單位希望透過路跑鼓勵民眾走出戶外，也提醒消費時主動索取統一發票，並使用載具儲存雲端發票，減少紙張使用。本次募集的發票捐贈對象，包括天主教善牧社會福利基金會、創世社會福利基金會、台北市智障者家長協會及脊髓損傷社會福利基金會等20個社福團體，支持其服務工作。主會場設於大佳河濱公園，由稅捐機關、第一金控及多個行政機關設置宣導攤位，透過闖關遊戲、有獎徵答，以及行動支付結合雲端發票的體驗活動，介紹租稅知識、稅務反詐騙與洗錢防制觀念，現場另安排舞台表演及抽獎。財政部也藉活動推廣統一發票兌獎APP，鼓勵民眾運用數位工具管理發票，讓日常消費結合節能減紙，並透過捐贈發票持續支持社福團體。