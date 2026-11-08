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邱于軒質疑公督盟公信力 點名賴瑞隆立刻表態

許采蓁要求公督盟道歉 再批賴瑞隆未正面回應

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在電視辯論會上表示，若當選市長，國民黨主席鄭麗文、立委傅崐萁及翁曉玲不會到高雄。對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林今（8）日批評，一個現在什麼都不敢吭聲的人，未來還是會是一隻「聽話的狗」，一席話引發藍營炸鍋！國民黨高雄市議員邱于軒、許采蓁接連發聲譴責，質疑公督盟公信力，並要求長期以公督盟評鑑為政績的民進黨參選人賴瑞隆表態。針對張宏林今抨擊柯志恩未來還會是「聽話的狗」，邱于軒今表示，公督盟自詡身為監督國會的團體，應以公正理性的標準檢視民代表現，如今卻帶頭用「聽話的狗」這種充滿惡意與貶抑的字眼對女性從政者進行人格羞辱，毫無性別平權意識與基本民主素養。她更指出，4年前蔣萬安參選台北市長時，公督盟也曾使用類似言詞，質疑「他們歷年來的立委評鑑究竟是客觀公正，還是看顏色給分？」賴瑞隆長期將公督盟累積21次的「優秀立委」評鑑視為最高榮譽，日前還大肆宣傳，如今公督盟卻爆出爭議言論。邱于軒要求賴瑞隆立刻表態，是否認同公督盟這種物化、貶低人格的言論？她並呼籲「若賴瑞隆真心捍衛民主價值，就應立刻退回過去獲頒的獎項」。另外，許采蓁也批評，賴瑞隆過去總用公督盟評鑑作為自己的重要政績，質疑公督盟立場偏頗，「尤其用罵人是狗這樣的方式來競選，這就是賴瑞隆認同的選舉方式嗎？」她並批評賴瑞隆在辯論後不再直接面對柯志恩，連攻擊對手都躲在陳其邁和側翼團體後面。許采蓁呼籲，公督盟應向柯志恩公開道歉，賴瑞隆也應譴責這樣的選舉文化，否則只是證明民進黨所說的「正向選舉」才是真正的騙票口號。