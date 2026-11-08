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費仔分享實戰經驗 也近距離教導打擊技巧

除兒童、成人棒球教室外 也規劃青少年、女性棒球教室

▲味全龍舉辦費仔訓驗營，讓球迷有機會近距離接觸台灣英雄，並接受其指導。（圖／味全龍提供）

味全龍於11月7日、11月8日在天母棒球場舉辦「2026 Stuart Fairchild棒球訓練營」，邀請球迷熟悉的「費仔」Stuart Fairchild來台，透過棒球教室及簽名活動與球迷近距離交流。兩日活動規劃兒童、青少年、成人及女性等不同族群課程，讓球迷不只是近距離見到費仔，更能實際走進球場，從分享、提問到實際教學，深入感受職業球員的棒球經驗與訓練方式。棒球教室中，費仔首先與學員分享自身棒球經歷、職業生涯中的訓練經驗與觀念，並透過現場交流回答學員提問。從如何面對比賽、日常訓練方式，到打擊準備及場上的實戰經驗，費仔以自身經歷與學員分享，也讓不同年齡及棒球程度的參加者，都能更貼近職業球員的思考方式與棒球生活。實際教學環節則以打擊為主，費仔親自示範打擊動作及技巧，學員也依序進行打擊練習，費仔在旁逐一觀察動作，並針對揮棒、重心、節奏及擊球方式給予指導與建議，讓參加者不只觀看示範，也能透過實際操作獲得即時回饋。除了兒童與成人棒球教室外，本次活動亦規劃青少年及女性棒球教室，希望透過不同族群的課程設計，讓更多人能以親自參與的方式接觸棒球。每梯課結束後，費仔也與參加學員進行1對1合照，留下此次交流活動的專屬紀念。下午則安排簽名活動，球迷帶著事先準備的味全龍官方商品、費仔相關棒球收藏及活動限定商品依序上台，由費仔逐一完成簽名。從球衣、棒球到各式收藏品，都成為此次來台活動的專屬紀念，也讓球迷將對費仔的支持化為實際收藏，留下難得的紀念時刻。本次活動透過職涯分享、打擊示範、實際指導及分眾課程設計，讓不同年齡與族群的球迷都能從不同角度感受棒球魅力，也創造非賽事期間更多元的球迷體驗。未來味全龍也將持續透過棒球專業、球員交流及不同形式的活動規劃，拉近球隊、球員與球迷之間的距離。