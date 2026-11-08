我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳近期捲入中國女間諜黃樂（Alice Huang）的風暴之中，遭美國國會發函要求說明，黃樂原先所屬的新加坡公司Megaspeed涉嫌助中國走私輝達晶片。相同類型的公司近期也被紐約時報披露，有多家獲准購買或組裝H200晶片的中國企業，不僅與被美國列為黑名單的中企有所掛勾，甚至是空殼公司。根據紐約時報報導，美國川普政府放寬輝達H200人工智慧晶片出口中國限制，一家成立僅17個月、獲商務部核准負責組裝H200晶片的中國公司「New Matrix」，去年獲川普政府批准後，紐時訪查了該公司位於北京的登記辦公室，竟空無一人，該大樓目錄以及物業管理公司資訊也查無此公司，背後股權關係更牽涉美國列入黑名單的企業。報導提到，這家名為New Matrix的公司，主要股東與中國知名私營股權基金「智路資本」（Wise Road）及紫光集團（Tsinghua Unigroup）董事長李濱有關聯。該基金於2024年被美國商務部列入實體清單，原因是曾協助中國政府收購較敏感技術的晶片企業。同時，紫光集團旗下的新華三半導體（New H3C）也因與中國軍方合作而遭美方制裁。專家推測New Matrix可能是這些被黑名單企業另外設立的代理公司。紐時今年稍早也曾披露，獲得H200組裝許可的中國新銳企業「Maginfra」登記地址同樣是空殼辦公室，除了桌椅之外沒有任何人，報導指出，該公司與因涉及中國軍方而遭美國列入黑名單的浪潮集團，存在人員及專利關聯。此外，紐時還點名「浙江銀盾雲科技」與「上海嘉唐」等中國企業，背後分別與中國軍方供應商潤澤科技和大唐電信有關。前白宮國安會中國事務主任的托賓（Liza Tobin）擔憂無論是商務部還是輝達都沒有做好調查工作，確保授權條款有被遵守。