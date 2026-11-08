中央氣象署預報員王品翔表示，東北季風今（8）日晚上增強，全台氣溫明顯下滑，北台灣周一（11月9日）白天高溫僅剩21至22度，周二（11月10日）清晨低溫下探17至18度，局部空曠地區更可能跌破15度，大台北、宜蘭也要慎防局部大雨，周四（11月12日）東北季風減弱，但下周還有新一波冷空氣接力，民眾仍要留意天氣變化。
東北季風今晚增強 全台有感降溫
王品翔說明，今天晚間東北季風增強至周三，北台灣、東半部降雨機率提高，周一大台北、宜蘭更要注意局部大雨，其他地區多雲到晴；周二、周三桃園以北、東北部、東部持續有局部短暫雨，東南部、恆春半島則有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
東北季風除了降雨外，王品翔提及，周一開始北台灣白天高溫降到21至22度，周二清晨低溫下探17至18度，局部空曠地區可能有15至16度低溫；中南部白天高溫也會降到24至25度，低溫19至20度，直到周四起東北季風減弱，各地高溫才會逐漸回升到27至32度。
東北季風周四減弱 下周還有冷空氣接力
王品翔指出，周四至周六（11月14日）東北季風減弱，降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部則有局部短暫雨；下周一、下周二（11月16日至11月17日）還有另一波東北季風的訊號，氣象署將持續觀察。
此外，查帕卡颱風持續在關島附近海域發展，預估今天下半天到明天，有機會增強為中度颱風，路徑則是先朝西北西方向移動，抵達日本南方海域後，大角度轉向東北，對台灣沒有風雨影響，不過周四前，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，海邊活動要多加留意。
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王品翔說明，今天晚間東北季風增強至周三，北台灣、東半部降雨機率提高，周一大台北、宜蘭更要注意局部大雨，其他地區多雲到晴；周二、周三桃園以北、東北部、東部持續有局部短暫雨，東南部、恆春半島則有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
東北季風除了降雨外，王品翔提及，周一開始北台灣白天高溫降到21至22度，周二清晨低溫下探17至18度，局部空曠地區可能有15至16度低溫；中南部白天高溫也會降到24至25度，低溫19至20度，直到周四起東北季風減弱，各地高溫才會逐漸回升到27至32度。
王品翔指出，周四至周六（11月14日）東北季風減弱，降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部則有局部短暫雨；下周一、下周二（11月16日至11月17日）還有另一波東北季風的訊號，氣象署將持續觀察。
此外，查帕卡颱風持續在關島附近海域發展，預估今天下半天到明天，有機會增強為中度颱風，路徑則是先朝西北西方向移動，抵達日本南方海域後，大角度轉向東北，對台灣沒有風雨影響，不過周四前，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，海邊活動要多加留意。