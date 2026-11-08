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九合一選戰本月底登場，宋逸民、陳維齡夫妻今（8）日出席「TVBS愛無限聖誕⾳樂慶典」，談到選舉話題表示：「大家都對這個選舉都很關心，因為它會影響到整個台灣未來的發展。」直呼台灣是個選舉非常自由的國家。不過宋逸民身為牧師，他也強調自己雖會去投票，但不會特別表達個人立場：「我們都尊重選舉的結果，並且支持。」此外，以前兒子剛有選舉權的時候，也會覺得跟彼此想法不太一樣，被問到如果有衝突怎麼溝通？夫妻倆笑說：「想法不一樣就去禱告。」宋逸民、陳維齡近年將重心放在「藝起發光」教會，今受訪提到在這個世代都特別需要更多的感恩，不管是在任何職場上，甚至是現在的選舉文化。宋逸民直言，所有的選民都要感謝有很好的公僕跟政府，包括縣市首長、議員等等，讓這個社會更進步更和諧。宋逸民說：「大家對這個選舉都很關心，因為它會影響到整個台灣未來的發展，我想台灣是一個民主社會的國家，每一個人都有自己的自由意識跟選舉權。」而北市選戰激烈，宋逸民被問到看好誰？他表示自己身為牧師，需要更謹慎小心，不會特別表態支持哪位候選人，但夫妻倆每一次都會去投票，並且尊重、支持選舉結果。被問到在家中會討論政治嗎？宋逸民夫妻說：「不會，因為有的時候我們的想法也不見得會相同，但是都彼此尊重。」甚至以前兒子剛有選舉權的時候，他也會覺得跟他們的想法不太一樣，不過宋逸民強調：「我們都尊重他，因為年輕人嘛，每一個都有他的自由意識。」那想法不一樣的時候會怎麼溝通？夫妻倆笑說：「我們基督徒就是各自去禱告。」宋逸民也誇讚台灣對於選舉這些是非常自由的，且選完之後大家就恢復和諧，不會有任何的衝突，「我覺得這是非常難能可貴的，值得讓世界各地來借鏡一下。」對於選前的紛擾，宋逸民則認為過程一定會有一些對立、口水戰，這都是很正常的，就像家人們也會意見不合，但是在愛裡就能彼此的包容忍耐，相信台灣依舊是個充滿愛、充滿和平的社會。