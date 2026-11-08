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蔣萬安：尊重

2026台北市長選戰進入最後倒數，民進黨參選人沈伯洋積極突破同溫層，繼近日拜會國民黨籍前台北市議長陳健治後，更透露有意向蔣家第四代蔣友柏請益，但坦言不知道如何牽線。對此，媒體人黃揚明今（8）日透露，沈伯洋想見蔣友柏並非嘴上說說，據他了解，沈伯洋幕僚已經私下洽詢蔣友柏的友人。沈伯洋日前上《台灣最前線》專訪時，被問及是否有意拜會親民黨主席宋楚瑜、前台北市副市長黃珊珊，甚至蔣友柏？他表示希望有機會都能約到。至於蔣友柏，沈伯洋則坦言還不知道如何牽線，強調市政不分藍綠，只要對台北市發展有幫助，都希望有機會交流。對此，黃揚明今發文指出，「沈伯洋想見蔣友柏不是嘴上說說而已，我的了解，沈的幕僚已經洽詢蔣的友人，試探是否有促成見面的可能。」不過，他也表示，「能否順利見到，還是個謎。」另一方面，台北市長蔣萬安今出席活動時，被媒體問及沈伯洋有意拜會蔣友柏、黃珊珊一事，僅簡短回應「尊重」，未進一步評論。