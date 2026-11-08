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▲戰神主帥圖齊在賽後記者會上明確表示，林庭謙就是球隊的實質控衛。（圖／TPBL提供）

TPBL台灣職業籃球大聯盟臺北台新戰神隊今（8）日於主場和平籃球館迎戰桃園台啤永豐雲豹隊，今夏重磅返台加盟的頂級球星林庭謙再次展現無解的球星價值，全場19投10中狂轟加盟戰神以來個人新高的29分，開季短短3戰個人累計得分已達到73分。戰神總教練圖齊賽後受訪時直言，雖然林庭謙具備雙能衛身手，但球團堅定將其定位為控球後衛，扮演場上指揮官，賦予他充分的掌控球權與戰術決策自由，林庭謙也用場均超過24分的驚人火力，率隊勇奪主場2連勝。此役戰神面臨連兩天出賽的背靠背嚴苛考驗，開賽之初進攻端遭遇亂流，第二節一度落入27：38的雙位數落後。關鍵時刻林庭謙隻手遮天，次節個人獨拿13分、半場便猛灌24分，率隊在半場打完咬至49：50的一分差。第三節雲豹主控高錦瑋挺身而出，單節百發百中拿下7分帶隊再度拉開比分，戰神以68：76落後8分進入決勝節。末節決戰，戰神在圖齊教練的防守佈陣下徹底封鎖雲豹外線，洋將麥基與馬利外線連環開火，戰神打出一波25：12的瘋狂反撲，單節轟出34：15的毀滅性攻勢，讓全場三分球手感冰冷的雲豹無力回天，戰神最終克服全場籃板38：52大幅落後的劣勢，上演盪氣迴腸的逆轉勝。回顧林庭謙開季前3場表現，首戰對海神攻下26分7助攻、次戰退夢想家進帳18分8助攻、今日再飆29分，3戰狂攬73分，完全展現宰制聯盟的巨星身手。外界相當好奇林庭謙在戰神體系中的定位與發揮空間，戰神主帥圖齊在賽後記者會上明確表示，林庭謙就是球隊的實質控衛：「林庭謙是雙能衛（Combo Guard），但他能勝任控球。在他自己的思維與籃球哲學裡，他就是個控球後衛，所以我也完全把他視為球隊的主控！他是一名具備頂級得分爆發力的控衛，同時也能為隊友創造極佳空檔。」圖齊進一步強調，兩人在中華隊就共事過，所以非常熟悉，基本上林庭謙就是打控球，但球隊的理念是每一名球員場上要可以打多個位置，以最佳對位去比賽，所以有時候他也會打到二號。「他非常了解我，我也非常了解他，所以我們目前也在為他探索更多的角色與可能性。但他本質上是一名控球後衛，而且很多時候他能將自己切換、轉變成一名得分型控衛。」 」透過圖齊教練賦予的高度戰術自由度，林庭謙在陣地戰擋拆與低位單打轉換自如，徹底活絡了戰神全隊的進攻選擇。今天逆轉雲豹，圖齊在防守對位上、轉換節奏上都做出一些調整，也讓外界初步能看到他對於球隊的想法。在中華隊時，圖齊就是非常講究空間的總教練，台新新賽季也延續了這樣的打法，擁有多位可以投外線的內線球員，5-Out打法甚至比中華隊執行得更徹底。談到比賽策略，圖齊希望戰神所有球員都有能力打好2-3個位置，他直言自己偏好去選擇擁有不同組合技能的球員，為的就是把整體的進攻端天花板去做提升，林庭謙的使用方式就是最好的案例。「現在的表現就是我在休賽季去預估的，現階段我們在進攻端的選擇比較多，這就是我們表現出色的原因。」