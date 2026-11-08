任天堂11月5日推出經典神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版，許多老玩家、新玩家都紛紛踏入海拉魯世界，其中最重要的道具「時之笛」有重大更新，原本「時之笛」只能用按鍵吹奏，但現在的「時之笛」可以透過Switch 2麥克風輸入，也能用實體樂器吹奏旋律，讓不少玩家開始嘗試用「時之笛」演奏各種音樂，像是周杰倫的〈青花瓷〉、YOASOBI〈夜に駆ける〉，甚至連中華職棒的應援曲都有。
實體樂器演奏可觸發 時之笛還能吹流行樂
《薩爾達傳說 時之笛》重製版推出後，有許多神人玩家在社群平台上分享，使用電吉他、直笛、陶笛等樂器來彈奏或吹奏指定的音樂旋律，而且這些演奏方式是真的可以觸發遊戲中的「時之笛」功能，讓玩家相當驚喜。
「Zelda Notes」的模擬「時之笛」，把中職球隊台鋼雄鷹的應援嗆司曲〈氣蓋山河〉改成「時之笛」版本。《薩爾達傳說 時之笛》重製版不僅讓玩家可以重溫遊戲，還有創新玩法可以讓玩家體驗不一樣的《薩爾達傳說》。
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《薩爾達傳說 時之笛》重製版推出後，有許多神人玩家在社群平台上分享，使用電吉他、直笛、陶笛等樂器來彈奏或吹奏指定的音樂旋律，而且這些演奏方式是真的可以觸發遊戲中的「時之笛」功能，讓玩家相當驚喜。
「Zelda Notes」的模擬「時之笛」，把中職球隊台鋼雄鷹的應援嗆司曲〈氣蓋山河〉改成「時之笛」版本。《薩爾達傳說 時之笛》重製版不僅讓玩家可以重溫遊戲，還有創新玩法可以讓玩家體驗不一樣的《薩爾達傳說》。