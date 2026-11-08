任天堂11月5日推出經典神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版，許多老玩家、新玩家都紛紛踏入海拉魯世界，其中最重要的道具「時之笛」有重大更新，原本「時之笛」只能用按鍵吹奏，但現在的「時之笛」可以透過Switch 2麥克風輸入，也能用實體樂器吹奏旋律，讓不少玩家開始嘗試用「時之笛」演奏各種音樂，像是周杰倫的〈青花瓷〉、YOASOBI〈夜に駆ける〉，甚至連中華職棒的應援曲都有。

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實體樂器演奏可觸發　時之笛還能吹流行樂

《薩爾達傳說 時之笛》重製版推出後，有許多神人玩家在社群平台上分享，使用電吉他、直笛、陶笛等樂器來彈奏或吹奏指定的音樂旋律，而且這些演奏方式是真的可以觸發遊戲中的「時之笛」功能，讓玩家相當驚喜。

玩家除了用實體樂器來演奏《薩爾達傳說 時之笛》的旋律，還反過來運用遊戲裡的「時之笛」，讓林克吹奏出各種流行音樂，就有玩家吹奏出日本雙人組合YOASOBI的〈夜に駆ける〉旋律，讓其他玩家讚嘆「欸不是.....太強惹吧」、「現在遊戲都要比音樂能力了嗎」、「$2500的遊戲被玩成$25000了」、「我們玩同一個遊戲嗎？」「原來《薩爾達傳說》是音遊」。

華語天王周杰倫的〈青花瓷〉也被玩家用時之笛來演奏，還搭上台股近期大跌的話題，表示「到了海拉魯後一直在吹笛，為大家演奏一曲我在股版的愛歌青花瓷」，PTT股版曾有鄉民把〈青花瓷〉歌詞改成「FED一直升息，而我吃跌停，CPI沒見頂，又會是跌停，如股市的青蛙池自顧自逃命，是爆量破底」，讓其他人超有共鳴「吹響時之笛有沒有把你帶到過去避開虧損」。

不僅有流行音樂，有熱愛棒球的球迷玩家，也使用手機APP「Zelda Notes」的模擬「時之笛」，把中職球隊台鋼雄鷹的應援嗆司曲〈氣蓋山河〉改成「時之笛」版本。《薩爾達傳說 時之笛》重製版不僅讓玩家可以重溫遊戲，還有創新玩法可以讓玩家體驗不一樣的《薩爾達傳說》。


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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...