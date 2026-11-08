成功勇奪本季第11座冠軍，接下來年終賽，安洗瑩也要挑戰「2大天神紀錄」，包含女單史上最長59連勝，以及史上單季最多12冠紀錄。

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安洗瑩戰績超鬼神！豪取55連勝與單季11冠

心理素質大躍進：耗盡體力也能扭轉局勢

「我為自己能夠達成這項成就感到驕傲。」她也坦言，相較於過去，自己在心態與戰術調配上變得更加穩健，「我的心理素質比去年更加成熟，也學會了如何在體力幾乎耗盡的情況下，設法扭轉比賽局勢。」

世界羽球球后安洗瑩今日於超級500系列南韓羽球公開賽女單決賽中，展現無可匹敵的球后宰制力，面對日本名將山口茜，安洗瑩歷經三局鏖戰，最終以21：12、15：21、21：16順利捧盃，安洗瑩本季展現出極具壓倒性的戰力，締造堪稱「鬼神級」的71勝1敗驚人戰績。今年至今唯一的敗仗，僅發生在3月全英公開賽決賽不敵中國選手王祉怡。在那之後，她便展開不可思議的強勢連勝，目前已拉出一波55連勝的狂潮。她極有希望在接下來的賽事中，一舉打破印尼傳奇名將王蓮香所保持的女單史上最長59連勝偉業。此外，安洗瑩連續兩年單季均狂攬11座冠軍，成為羽壇史上第一人。這同時也讓她再度追平由她自己與日本男單名將桃田賢斗共同保持的單年單打最多冠（11冠）紀錄，持續站在羽壇紀錄的頂峰，若年終賽奪冠，她就能成為史上單季最多冠保持人。賽後受訪時，談到再次突破自我並寫下輝煌成就，安洗瑩難掩自豪地表示：這座冠軍不僅代表著安洗瑩目前的頂尖競技狀態，也預告著她將持續帶著成熟的心態與精湛的球技，向女單歷史的最高連勝紀錄發起挑戰。