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▲2026亞冠賽熱身賽中華隊外野手張仁瑋上演美技接殺。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽今（8）日落幕，中華隊與中信兄弟激戰10局，最終以5：5握手言和。從這2場熱身賽，可以看到中華隊野手不斷變換守備位置，比賽後段也大量執行戰術。總教練高志綱直言，這支球隊是靠團隊比賽，而不是看個人能力。唯一令人擔憂的是，中華隊今日打擊發揮不理想，高志綱認為，可能跟「晚接午」有關係，希望選手能克服，教練團也會協助調整。中華隊此役前8局與兄弟形成1：1平手，打線串聯不盡理想，尤其是得點圈把握不佳。總教練高志綱表示，選手此役特別緊繃，「是不是跟『晚接午』有關係，這部分選手還是要再克服一下，既然賽程有安排到，我們還是要好好去面對。調整的部分，教練團要想一些模式，幫助選手調整。」這2場比賽中華隊都特別在第9局展開突破僵局制，今日甚至多打第10局。對此，高志綱說，「今天特別是在比賽後半段，設定了很多局面與狀況做演練。謝謝平野惠一教練和兄弟球團的配合，讓我們今天練到很多狀況下的攻擊，甚至守備也有。」高志綱直言，透過2場比賽讓選手知道，這支球隊是靠團隊比賽，而不是看個人能力，「所以我們需要很多狀況設定演練，希望在這些局面下，選手知道自己該做什麼事。我相信選手也越來越清楚，在團隊裡自己的角色定位。」此役張仁瑋展現優異防守表現，在外野上演2次美技守備，比賽後段又移防內野。不過高志綱說，原則上張仁瑋會定位在外野，「今天特別測試，想要看一下他內野守備的狀況，看起來也還不錯。因為比賽局面有需要調動的時候，還是可以把他納入選項。」2場比賽中華隊頻繁調度選手守備位置，指定打擊由誰扛？高志綱指出，「指定打擊我們會依照隊型去做安排。考慮的人選包括董子恩、在日本秋訓的劉俊緯，甚至林子豪、王念好都有可能。都會準備不同的備案來做安排。」