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▲邁入第24屆的台灣咖啡節，今年以「咖了 for World」為主題，今日圓滿閉幕，料吸引百萬人次參與。（圖／主辦單位提供）

2026台灣咖啡節今天在雲林古坑綠色隧道圓滿閉幕，雲林縣政府統計，兩個週末、共4天活動累計吸引逾百萬人次參與，預估帶動整體產業效益超過5000萬元。今年活動邀集逾170個國內外咖啡及特色品牌，並串聯中部5縣市推出咖啡地圖，希望將節慶人潮延伸為地方旅遊與消費商機。邁入第24屆的台灣咖啡節，今年以「咖了 for World」為主題，於10月31日、11月1日及11月7日至8日舉辦，結合國際咖啡交流、品牌展售、風味品飲及音樂演出，邀請日本、越南、印尼等國咖啡夥伴參與。雲林縣長張麗善表示，咖啡節除了推廣農業觀光，也是產業交流的平台。縣府持續從咖啡生產、品質提升、品牌經營到市場行銷整合資源，盼協助在地業者深耕台灣市場，並增加與國際業者交流機會。今年活動前夕首度舉辦「臺灣國際咖啡論壇」，以「從產地到杯中的極致溢價」為主軸，邀請國際專家及產業代表，討論生產、加工、品牌建立與行銷等環節如何提升咖啡價值。活動期間則透過展售及品飲，讓消費者接觸不同產區與品牌的咖啡特色。為吸引不同族群參與，4天活動分別規劃「爵醒音樂咖」、「風格野營咖」、「重機騎聚咖」及「親子萌寵咖」，將咖啡與音樂、露營、重機及親子休閒結合。閉幕日邀請創作歌手蔡佩軒演出，另由YOYO哥哥姐姐帶領親子唱跳。縣府農業處代理處長蔡耿宇表示，今年另串聯台中、彰化、南投、雲林及嘉義5縣市，推出「中台灣咖啡地圖」，結合特色咖啡店家與數位集章活動，讓民眾從古坑出發，走訪各地咖啡據點，擴大活動的觀光效益。縣府表示，後續將持續推動產業輔導、品牌行銷及跨域合作，協助在地咖啡業者提升競爭力，並透過區域旅遊串聯，讓咖啡節帶來的消費與交流機會延續至活動之外。