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▲小S透露去香港出節目外景，被民眾偷拍好幾張本人的照片，批評她發福、臉腫等，問說是不是很值得走心。（圖／小S IG@elephantdee）

▲小S分享在香港錄影的花絮影片和照片，沒修圖的她舉手投足風韻猶存，狀態維持得相當好。（圖／小S IG@elephantdee）

綜藝天后小S（徐熙娣）近日飛往香港為節目《小姐不熙娣》出外景，不料，有民眾拍下好幾張本人的照片，批評她發福、臉腫等，小S疑似心情受到影響，事後公開沒修圖的錄影照片和影片，絕美外貌和女王氣場贏得網友一面倒好評。小S昨（7）日在粉專分享與團隊到香港錄影的花絮影像，配文寫下「這次去香港明明就很漂亮好不好，算了，自己知道就好」，看似心情不太美麗，男星阿本在底下留言「一直很美」，小S才解釋：「因為在香港被拍了好幾張超醜的照片，說我發福、臉腫、歲月在我身上刻了很深的痕跡！是不是很值得小走心...」曝光的影片和照片，小S一頭黑色短髮俏麗有型，接連換穿「老公好帥」的T恤、低胸上衣搭配過膝馬靴，還有女兒創立的品牌服飾，小露黑影深溝和絕對領域，她和主持搭檔派翠克在香港街頭留影，舉手投足風情萬種，一點也看不出來已經快年過半百。小S貼文一發布，才一天吸引超過7萬人按讚，大批網友紛紛表示：「國際巨星永遠都是最美的，不用懷疑」、「仍然很美，林志玲、王祖賢也比下去」、「怎麼可以一直美」、「美且自然」、「那天你去了親戚店裡吃飯，親戚說你超級漂亮超級瘦的」、「妳什麼時候不漂亮了」、「巨星登港！」