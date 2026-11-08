我是廣告 請繼續往下閱讀

石舫亘忙掃街還準備宵夜 蔣萬安：回家幫她按摩

沈伯洋曝夫妻日常：我回家最重要任務是洗碗

台北市長選戰倒數20天，尋求連任的國民黨候選人蔣萬安近日請出妻子石舫亘替他掃市場、拜票，並透露晚上回家「還會準備一些宵夜」，2人邊吃邊分享一天行程；民進黨候選人沈伯洋則分享，他回家最重要的任務就是洗碗，和太太最常在「洗碗時光」聊天。蔣萬安近期請出石舫亘「分進合擊」跑選舉行程，接連走訪市場、平安宴等場合替丈夫拜票。蔣萬安日前談及妻子投入輔選時表示，她是非常獨立自主的女性，有自己的想法都會和他溝通，他也完全尊重支持；有時石舫亘結束行程回家，還會準備一些宵夜，2人一起吃麵、聊天，分享當天遇到民眾的心情。蔣萬安今出席大稻埕秋穫季活動時，被問到妻子一整天跑行程後還要準備宵夜，會不會太累？他表示自己回家都會幫太太按摩，「幫她按摩小腿、肩膀」，夫妻就是互相支持、照顧及體貼。另一邊，沈伯洋今下午前往北投進行文化走讀，被問到與太太是否也有類似的「宵夜時光」？他笑說他回家後同樣會和太太聊今天發生的事情，但地點往往不是餐桌，而是廚房水槽旁。沈伯洋表示，他回家「最重要的任務就是洗碗」，而且他很喜歡洗碗，所以夫妻2人常在他洗碗時，一邊聊彼此一整天發生的事，「這是我們的日常」。至於忙完行程後會不會吃宵夜？沈伯洋坦言當然會，他最喜歡的就是泡麵。雖然知道可能有人認為不太健康，但他笑說，「泡麵吃起來就是一個令人開心的食物」。