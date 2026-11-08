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▲國民黨高雄市議員李眉蓁7日舉辦競選總部成立大會。（圖／李眉蓁提供）

▲李眉蓁競選總部成立大會上有眾多支持者到場力挺。（圖／李眉蓁提供）

國民黨高雄市議員李眉蓁7日舉辦競選總部成立大會，沒想到致詞時數度哽咽落淚，感嘆自己短短6年內，從議員、市長補選、立委到議員補選，幾乎什麼選舉都選過，光是競選總部就成立五、六次。她也特別感謝正修科技大學校長龔瑞璋，在人生低谷時給予鼓勵，讓她有勇氣重新走回學校。李眉蓁在競選總部成立大會上，看見多位熟悉的里長、長輩與支持者站在台下，情緒突然湧上心頭，一度說不出話來，忍不住拭淚。她表示，過去6年參與太多場選舉，連競選總部都不知道成立幾次了，「沒有人在六年大概有成立五六次的總部成立」，讓現場支持者也跟著感動。李眉蓁說，從議員、市長補選、立委，再到議員補選，短短6年全部經歷過，每次看到熟悉的面孔，心裡都有說不出的感謝。尤其許多里長與長輩幾乎每次競選總部成立都會出席，讓她當場向大家致歉，「真的很抱歉造成大家的麻煩，沒有人像我這樣選這麼多次的。」談到過去的政治歷程，李眉蓁坦言，當年國民黨找不到人參選高雄市長補選，她選擇勇敢站出來承擔，儘管選戰打得轟轟烈烈，自己卻也「遍體鱗傷」。她強調，當國民黨需要她的時候，她不曾退縮；當左營、楠梓市民需要她的時候，她也不會離開。除了感謝支持者，李眉蓁也特別向到場的正修科技大學校長龔瑞璋致意。她回憶，過去在人生遭遇挫折時，是許多人的鼓勵，才讓自己重新鼓起勇氣走回學校，當時校長即使受到媒體關注，仍然告訴她：「眉蓁不要怕，我們就是按照程序，我們就是走下去。」不過，這次回到市議員選戰，李眉蓁坦言，心情反而比過去參選市長、立委更加緊張。她透露，最近走訪基層時，經常聽見有人認為她知名度高，過去又選過市長、立委，應該很有把握當選，因此想把票分給其他候選人，沒想到這樣的想法，反而讓她陷入選票可能流失的危機。李眉蓁感嘆，過去為了國民黨勇敢承擔艱困選戰，如今卻因為知名度高，變成大家不再優先支持她的理由，「我很努力、我很勇敢，可是這絕對不是大家放棄我的理由！」她更哽咽向支持者喊話：「不要讓勇敢的人孤單，好不好！」台下群眾隨即高喊「眉蓁加油」、「李眉蓁當選」，李眉蓁則一邊擦拭眼淚，一邊向支持者致謝。她也提到，這些年來仍持續關注台積電施工、勞工權益、蓮池潭觀光、交通建設及社會住宅等地方議題，希望未來還有機會繼續替左營、楠梓居民服務。李眉蓁最後指著競選團隊衣服上的「Keep Going」字樣，表示自己不會因為挫折而放棄，「我一定會走下去，我一定會努力堅持下去！」她也向支持者表示，很抱歉讓大家看到自己感傷的一面，但「哭完之後，我一定會努力繼續為我們的市政來打拚」，呼籲支持者集中選票，繼續給她支持。