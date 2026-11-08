我是廣告 請繼續往下閱讀

二重埔年輕家庭增加 鄭朝方拋親子空間升級與雙軸發展

「2026童趣方城市－卡皮巴拉・YOYO歡樂派對」昨（7）日下午在竹東鎮二重埔公5公園登場，吸引上千親子人口參與。民進黨新竹縣長候選人鄭朝方表示，這次特別選在二重埔，就是看見竹東外五里近年人口結構的改變跟竹北類似。隨著科技人才及年輕家庭陸續移入，地方對親子活動、公共空間及育兒環境的需求也越來越高。鄭朝方指出，二重埔鄰近工研院與新竹科學園區，不少年輕人在這裡工作、成家，孩子的教育、通學安全、公園綠地及交通便利性，都是家長每天關心的事；他提出綠地與親子場地（如兒童遊戲場、運動場地等）系統化，再盤整室內空間，增設圖書館或親子館。鄭朝方指出，過去在竹北推動公園改善、親子活動及黃金通學線，對人口成長帶來的問題深有體會。他提出分別位於溪北與溪南的「竹北、竹東雙軸發展」，就是希望針對不同生活圈的需求安排建設，讓竹東的產業發展與生活品質一起進步，也讓長期累積的地方問題逐步獲得改善。鄭朝方表示，這次將童趣方城市帶進二重埔，就是希望讓親子家庭在家附近，也能享有優質的休閒活動。未來將持續關注竹東不同生活圈的交通、教育及育兒需求，讓公共資源更貼近地方，讓鄉親真正感受到改變。