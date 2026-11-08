我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰倒數20天，身兼「戒慎恐懼協會鳳山分會長」的高雄市議員林智鴻，今（8）發起「鳳山大夜騎」，約50名來自鳳山的「戒慎恐懼會員」共同以單車騎行，向在地民眾訴求「戒慎恐懼，一路前行！」現場還有自由車國手到場騎行響應，用比賽時「戒慎恐懼」的心情，入陣輔選。「戒慎恐懼」鳳山大夜騎，在國泰議會路口集結，由林智鴻先發放5百條「戒慎恐懼」飄帶等小物，隨即在15分鐘內被索取一空，約有50名「戒慎恐懼會員」留下，將飄帶綁在手上，騎上自己的腳踏車或Youbike陪同林智鴻，沿著南京、五甲等鳳山主要幹道，一同騎行傳播「戒慎恐懼」理念。此次騎行除有林智鴻夫婦與志工團隊、自發響應的市民朋友們，更有數名年輕自由車選手為「戒慎恐懼」助陣，其中來自五甲，在去年巴林亞青運「打敗中國隊」拿下銀牌的自由車國手駱柏丞，也與林智鴻全程一路領騎。駱柏丞表示，從他還是國中生時，林智鴻便一直做他的後盾，媒合社會資源，也促使市府重視自由車選手發展，讓他不論是在平時訓練或出國比賽，都能沒有後顧之憂，而林智鴻更在「爭取3億元打造高雄親子遊樂園區」的同時，不忘替自由車選手們，爭取在園區內打造合乎訓練規格的「Pump Track越野自由車場地」，讓大家不用再擠在私人搭建的臨時場地克難練車。駱柏丞表示，每一場比賽，他自己都抱持著「戒慎恐懼」的心情，他也希望用這樣的心意，協助林智鴻面對大選考驗，讓支持體育政策的議員，有更多力量繼續替大家發聲，進而讓所有項目的選手們，能為高雄、為台灣爭取更多榮耀。穿著「戒慎恐懼」T恤的駱柏丞，出發前更替林智鴻揹上選舉戰旗，盼以自己去年得勝的好氣勢為其加持。林智鴻指出，從9月起，他透過鐵馬在鳳山掃街拜票、追垃圾車，至今已突破500公里，而這種落實「低碳、低噪音」又能深入巷弄的「選舉車隊」，與「戒慎恐懼會長」立委林俊憲所訓誡「拴緊螺絲、不鬆懈」的精神不謀而合；林智鴻也對於在地國手願意和他一同「戒慎恐懼，守護台灣」深感敬佩，為了這群在全世界替台灣爭光的年輕人，他一定會更努力在選戰倒數時刻繼續打拚