他花費11年參考大量文獻、模仿日本江戶時代信差「飛腳」的移動方式，最後研發出特殊跑法，並取名為「江戶跑」。

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什麼是「江戶跑」？大場克則從浮世繪找到靈感

真的很不甘心。後來我輾轉聽說：『江戶時代的信差，每天工作跑100到160公里，就是他們的日常』，於是我心想，如果是『江戶跑』，或許我就能跑完100公里了。

他也會從浮世繪中汲取靈感，開始模仿江戶時代的人跑步時，膝蓋與身體的角度，以及髖關節運用、上肢擺幅等，並從中推敲出當時人們普遍習慣「彎腰前傾，用腳尖走路」的方式，其實才是最省力的行走方式

「江戶跑」正確姿勢怎麼做？橫著跑竟能「連跑100公里也不累」

「江戶跑」本身身體不面向正面，而是直接側身，腳步宛如螃蟹一般移動，上肢同時也是一門學問，前導手微張向上、右手則握拳向下

「江戶跑」為什麼爆紅？連日本偶像指原莉乃都在學

教學影片短短3個月內就吸引超過2.7億人次觀看，大場克則也一度成為日本去年底現象級的話題人物。

包含日本偶像指原莉乃都曾在官方社群平台X上，分享她與朋友嘗試「江戶跑（江戸走り）」的學習筆記與趣味影片，更讓「江戶跑」話題持續延燒。

「江戶跑」早已行之有年？大場克則不是第一人

「江戶跑」2026年還很紅嗎？跑者怎麼看？

「再快一點就有機會練成六式」、「手不擺動，不會失去平衡嗎？」、「有點像古代忍者」、「日本什麼事情都有職人...真的佩服」

「跑姿」一直以來都是馬拉松愛好者熱烈討論話題，日本有一位61歲退休上班族大場克則，因超馬挑戰失敗憤而鑽研「不費力」跑姿，宛如螃蟹一般橫著跑的姿勢雖然詭異，但據他本人所說，「做到的話，連跑100公里也不會累！」經由大力推廣與不少藝人社群上爭相模仿，2025年底於全日本爆紅，原教學影片已經超過3億次點閱，連電視節目都來採訪。「江戶跑」顧名思義，就是模仿日本江戶時代信差「飛腳」的跑步方式。大場克則接受日媒報導時，透露自己就是一位上班族，為排解壓力開始跑步，40多歲參加100公里馬拉松，苦撐65公里就因膝蓋無力退賽，他回憶道，「作為研究「江戶跑」先驅之一，大場克則找不到同號一起研究，他本人也沒有醫學、專業運動科學背景，他從2014年開始，每天跑到圖書館，透過文獻與圖片，研究1603年到1868年江戶時代人跑步姿勢。，最終他花了11年獨立研究出獨特跑法，並取名為「江戶跑」。大場克則接受電視節目《livedoornews》訪問時，則親身解構「江戶跑」動作，與普羅大眾面向前、邁開步伐大相逕庭，，此種跑法步頻每秒高達5.6步、一分鐘則多達336步。大場克則親自示範後，儘管動作相當詭異，但他強調，「用這樣的正確方式持續下去，連續跑100公里也不會感覺到疲憊。」讓節目來賓也感到很吃驚。大場克則自2023年起開始大力推廣「江戶跑」，他跑遍校園演說、網路上撰寫文章，甚至於大阪市區買下廣告看版宣傳，獲得節目採訪後，更因其有些搞笑的動作與他本人認真態度形成反差感，於全日本徹底爆紅，此外，由於「江戶跑」本身完全翻轉跑步既定印象，卻又略帶節奏與喜感，在社群上也引發不少名人爭相模仿，配合音樂推出短影音，值得注意的是，大場克則實際上不是第一位從古人跑步姿勢獲得靈感的日本人。早在2019年就有日本新聞報導，一位超過60歲的醫師，手持棍棒、草鞋跑完100公里沖繩超馬，他當時就說是採用江戶時代信差的小碎步跑法，據他本人所說，這樣跑可以省去跑步時多餘動作，進而減輕能量消耗、讓他可以跑得更遠更久。有趣的是，兩人的跑法在概念上也有異曲同工之妙，同樣是強調「身體前傾、用腳尖走路」才是最省力的方式，上肢則無需大動作擺幅。「江戶跑」2025年徹底爆紅後，大場克則仍未停下鑽研的腳步，他依舊在超過13.3萬人追蹤的個人IG上持續上傳影片，甚至出書、舉辦座談會，光是11月就在東京、名古屋與大阪三地舉辦體驗會，生活相當忙碌，此外，除鑽研「江戶跑」之外，他也開始研究各種古人移動方式。大場克則的最新招式，就是號稱能在「0.5秒內完成兩次轉向」的動作，他還強調「利用這一動作，能做出令對手意想不到的舉動。」至於對手是誰，他並未給出明確解釋，不過許多網友也將近期流行的「閃身步」結合，在網路上爭相模仿。如今「江戶跑」已經成為跑者圈都知曉的跑姿，但效法者大多用於娛樂取向，不少網友也被大場克則堅持鑽研跑姿的精神感動，