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AI浪潮推升記憶體價格 任天堂凍漲Switch 2

▲受到AI浪潮影響，全球記憶體售價飆漲，連帶遊戲主機也跟著漲價。（圖／@nikkei）

克服供應鏈變數與銷量波動 堅守1600萬台年度銷量目標

▲任天堂表示，目前還有跟其他實體卡匣供應商合作，實體卡匣生產不受影響。（圖／記者周淑萍攝）

《薩爾達傳說 時之笛》重製版強勢登場 40週年紀念主機推升銷量

▲《薩爾達傳說》40週年主機和《薩爾達傳說 時之笛》重製版發售，有機會推升任天堂主機銷量。（圖／《薩爾達傳說》40週年紀念網站）

近期全球受到AI浪潮影響，記憶體價格出現飆升情況，也讓各大遊戲主機調整售價。任天堂社長古川俊太郎在最新一季財務報告中向全球玩家承諾，儘管Nintendo Switch 2在今年稍早曾進行售價調整，但公司沒有在短時間內，再次調漲主機售價的計畫。這項決定加上近期發售就榮登2026年最高評價《薩爾達傳說 時之笛》重製版，預計將為即將到來的年末假期購物旺季注入強勁的市場買氣。受到AI浪潮影響，造成全球嚴重的記憶體晶片供應緊縮，推升各類仰賴記憶體的硬體裝置成本，遊戲主機也不例外，包括PlayStation 5、Microsoft Xbox Series X|S以及Nintendo Switch 2在內的主流遊戲主機，先前都陸續宣布調漲售價。隨著AI產業需求持續攀升，市場一度擔憂遊戲硬體將面臨持續性的價格上揚壓力，不過任天堂社長古川俊太郎在最新發布的季度財報說明會中明確表示，今年稍早的售價調整將是短期內唯一一次的價格變動。儘管投資人對當前營運環境仍抱持關注，古川社長的凍漲承諾顯然為市場與消費者吃下了一劑定心丸，有助於維持穩定的市場消費信心。根據任天堂向投資人公開的最新財務數據及《路透社》報導，受到整體市場環境影響，Switch 2主機銷量相較於去年同期出現37%下滑，公司整體營業利益也減少16%。另外，任天堂實體卡匣晶片供應商近期傳出將正式退出ROM記憶體生產市場的消息，引發部分長期支持實體版遊戲玩家的疑慮。對此，任天堂官方指出，公司與其他卡匣製造商持續保持穩固的合作關係，整體實體卡匣生產不受影響。古川俊太郎社長進一步強調，任天堂目前已經順利取得足夠的記憶體料源供應，因此對於2026年內售出1600萬台Switch 2主機的年度目標保持不變，展現出對供應鏈調配與後續營運表現的強烈信心。為了衝刺年末檔期的主機銷量，任天堂近期推出了備受期待的《薩爾達傳說 時之笛》的重製版，上市後隨即在全球玩家與專業媒體間獲得極高評價，更一舉拿下Metacritic媒體綜合評價2026年至今最高的遊戲寶座。同時，任天堂為慶祝《薩爾達傳說》40週年，推出紀念版Switch 2主機，一上市就被搶購一空。旗艦遊戲加上限定版主機熱賣，讓任天堂在年末衝了一波銷量。隨著年末假期購物旺季來臨，全球消費者預計將大量選購全新主機、遊戲同捆組合、任天堂第一方遊戲及各類限定版周邊商品，任天堂選擇在此關鍵時間點確定Switch 2不再調漲價格，將有效降低消費者的購機疑慮，並在市場消費需求達到頂峰時釋放強大吸引力，力求在年末的主機大戰中維持極致競爭優勢，順利達標年度營運目標。