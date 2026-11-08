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▲為了深化與台北市民的在地連結，台新戰神本季特別選定距離主場和平籃球館最近的捷運科技大樓站，於1號出口全面佈置球隊主題視覺。（圖／記者黃建霖攝）

▲為了深化與台北市民的在地連結，台新戰神本季特別選定距離主場和平籃球館最近的捷運科技大樓站，於1號出口全面佈置球隊主題視覺。（圖／記者黃建霖攝）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）臺北台新戰神隊本周末迎來主場開幕周，在今夏自CBA返台加盟的頂級球星林庭謙強大號召力加持下，昨（7）日開幕首戰湧入5486人、今（8）日迎戰桃園台啤永豐雲豹隊再吸引4826名球迷力挺，主場開幕2連戰累計狂吸10312人次進場朝聖；而戰神本季在城市行銷上亦展現強大企圖心，攜手台北捷運打造首座「職籃主題捷運站」，球迷只要一走出捷運科技大樓站正面出口，就能立刻看見頭牌球星林庭謙巨幅且霸氣的主視覺身影，讓戰神熱血氣息深度融入市民日常生活。為了深化與台北市民的在地連結，台新戰神本季特別選定距離主場和平籃球館最近的捷運科技大樓站，於1號出口全面佈置球隊主題視覺，以極具張力的球員肖像結合標誌性的紅黑配色，將主場的拚戰能量直接延伸至大眾交通樞紐。從捷運站走出來，就能看到台新球員的合照和個人照，讓球隊更有與城市一同奮戰的氛圍。而扛起球隊招牌的林庭謙個人形象照更是醒目地佔據捷運站正面門口核心位置，成為球迷與通勤族出站時最吸睛的打卡焦點。戰神總經理林祐廷強調，球團始終以成為台北市指標性職業球隊為目標，除了主題車站外，更結合「台北捷運Go」App會員點數兌換主場例行賽門票等回饋活動。林庭謙在場上的球星身手更成為票房的最佳保證。今日面對雲豹隊的交鋒中，林庭謙全場19投10中飆進加盟戰神以來個人新高的29分，帶領球隊在第四節轟出34：15的毀滅性逆轉攻勢，克服全場籃板落後14顆的劣勢，終場以102：91逆轉勝出。總計林庭謙開季前3戰分別進帳26分、18分與29分，短短3場比賽便狂轟73分，場均得分突破24分。