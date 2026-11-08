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美國南加州近日發生一起驚悚的跳傘空中相撞意外，兩名女子在跳傘過程中降落傘在空中互相纏繞，因此從高空中墜落地面，不幸身亡。值得注意的是，其中一名罹難的跳傘者在十年前好不容易克服跳傘恐懼，如今卻又命喪跳傘活動。綜合美媒報導，56歲來自南達科他州的珍因（Georgia Jean），以及29歲來自伊利諾州的皮門特爾（Levi Pimentel），上週五於埃爾西諾湖（Lake Elsinore）附近跳傘時，兩人的降落傘在空中相互纏繞，雙雙墜地喪命。河濱郡警長辦公室（Riverside County Sheriff's Office）指出，副警長週五中午接獲通報，前往埃爾西諾湖（Lake Elsinore）處理一起空中緊急事件。抵達現場時，發現兩名跳傘者倒在地上接受急救，隨後將兩人緊急送往當地醫院搶救，但仍雙雙被宣告不治。來自亞利桑那州、46歲的職業跳傘運動員魯茨（Chazi Rutz）表示，兩名罹難者當時正參加團體訓練，目標是創下加州女子直立隊形的最大規模紀錄。該項目的現行紀錄為12人編隊，而該團隊原先希望能以19人編隊創下新紀錄。包含魯茨在內的跳傘員一同躍出機艙並在空中牽起彼此的手，魯茨說，自由落體的前一分鐘一切正常，但就在她們開傘後不久，悲劇隨即發生。魯茨指出，當時兩名跳傘員彼此靠得太近，導致已展開的降落傘相互纏繞。負責營運的跳傘公司「Skydive Elsinore」表示，兩名死者均為「持有專業執照、經驗極為豐富的資深跳傘員」，兩名跳傘者均未遭遇機械故障，雙方的降落傘皆在預期高度順利開傘，自由落體階段也無任何異常回報。事發當時現場風勢強勁，陣風時速高達20英里（約每小時32公里），目前尚不清楚強風是否為釀成空中相撞的肇因之一。美媒提到，珍因在2015年曾發文透露，自己剛接觸跳傘時，曾連續3次無法通過第一階段訓練，被教練告知「不適合跳傘」，她也曾擔心身體或心理上的限制，會讓她成為一顆隨時可能引爆的死亡定時炸彈。但她持續投入訓練並克服恐懼，不僅成功獲得執照，也曾在2024年與隊友組隊參加混合編隊跳傘項目中拿下銅牌，如今仍命喪跳傘活動。