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競選燈箱上的LED燈，臨時變成交通指揮棒。林于凱日前在三民區跑行程時，才剛買完飲料準備離開，眼前突然傳出一聲巨響，兩輛機車在路口發生碰撞。他與同行人員立刻找來三角錐、拆下LED燈協助戒護現場，直到警方趕抵接手。這起事故發生在6日晚間9時許，地點就在三民區鼎力路與天祥一路口。林于凱當時結束附近行程，一行人在獅湖青草茶買飲料，正準備再出發，沒想到下一秒就在眼前目擊兩輛機車碰撞，林于凱事後形容，現場突然傳來「碰」的一大聲，看到機車倒地後，他們沒有繼續行程，而是先確認騎士狀況，接著趕緊在附近尋找可以使用的交通警示設備。由於警方當時尚未抵達，團隊有人搬來三角錐，也有人直接把原本裝在競選宣傳燈箱上的LED燈拆下，當成臨時交通指揮棒使用，協助提醒其他車輛減速、避開事故位置，林于凱說，跑選舉過程經常會遇到各種意料之外的事情，遇上能立即幫忙處理的狀況，就先把眼前的事情做好，「有實際幫助到人，會讓選舉活動多了一種踏實感」。林于凱指出，經警方調查，事故當時20歲方姓女子騎乘普通重型機車，沿天祥一路由西往東直行，與同方向行駛的21歲黃姓男子機車發生碰撞。方女手腳受到輕微擦挫傷，送醫治療後並無大礙，兩名騎士經檢測均無酒駕情事，警方初步研判，方女行車時疑未注意兩車並行間隔，詳細事故原因及肇事責任，仍將由交通大隊進一步分析研判。事故發生後，林于凱將過程PO上網路，也引來支持者留言，有人稱讚他的反應速度，也有人認為，競選過程中遇到突發狀況時，能不能立即停下腳步處理，往往比口號更容易被看見。林于凱補充，他跑行程最常看到民族路的車禍。汽車要從同向分隔島外切入分隔島內的機車道，有視線死角，容易發生側撞；近期也有不少網友反映民族路機車道，只要發生事故或是大車在前方卡住，所有後方機車都動彈不得。林于凱認為同向分隔島的設置需要檢討，呼籲市府盤點易肇事的路段是否跟分隔島不當設計有關。