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入秋最強東北季風週一報到！北北基宜有局部大雨

▲氣象署提醒，北台灣、馬祖及金門從今晚開始就會感受到明顯降溫，明晚至10日清晨，北北基宜及金門低溫約15至16度，馬祖及部分近山區可能進一步降至14至15度。（圖／記者葉政勳攝）

北台灣、金馬明顯降溫！局部低溫下探14度

週四冷空氣減弱！週五東部水氣增加

▲偏強的東北季風今（8）日晚上增強，北台灣氣溫明顯下滑，一天降溫達到10度以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週末天氣大致穩定！白天微熱、早晚偏涼

立冬節氣已過，台灣天氣逐漸轉為冬季型態。中央氣象署表示，入秋以來最強東北季風將於明（9）日起南下，預計影響至11日（週三），北部、宜蘭及金馬地區降溫最為明顯，與今天相比，部分地區高溫降幅超過10度，明晚至10日清晨局部地區低溫可能下探14至15度。氣象署提醒，這波東北季風將帶來明顯降溫及迎風面降雨，週四起冷空氣逐漸減弱，各地氣溫回升。氣象署指出，明（9）日至11日（週三）受入秋最強東北季風影響，迎風面地區將明顯轉涼，其中9日降雨較為明顯，北北基宜有局部較大雨勢，桃竹苗、花東、恆春半島及馬祖也有局部短暫雨；中南部、澎湖及金門則大致為多雲到晴，屏東及南高山區午後偶有陣雨。10日、11日降雨強度及範圍將略為減少，北北基桃及宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨，台東及恆春半島降雨則更為零星；中南部、澎湖、金門及馬祖大致維持多雲到晴。氣溫方面，北台灣、馬祖及金門從今晚開始就會感受到明顯降溫，明晚至10日清晨，北北基宜及金門低溫約15至16度，馬祖及部分近山區可能進一步降至14至15度；中南部、花東及澎湖低溫則約17至20度。氣象署提醒，這波冷空氣對北部及東北部影響較明顯，民眾外出應適時添加衣物，尤其早晚及夜間氣溫偏低，須留意溫度變化。展望後續天氣，12日（週四）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，降雨也進一步減少，大致為晴朗天氣，僅北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星降雨，各地早晚仍有涼意。13日（週五）東來水氣增加，東半部及恆春半島降雨時間稍微增加、範圍擴大，北海岸、大台北山區及金門、馬祖也有零星降雨機率；中南部及澎湖則維持多雲到晴。14日至15日（週六、日）水氣再度減少，各地天氣大致穩定，以晴朗為主，北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星降雨；金門、馬祖則受到華南鋒面前緣雲系影響，偶有陣雨。至於12日至15日氣溫變化不大，北台灣及金門、馬祖夜間低溫約21至23度，白天高溫25至27度；中南部及花蓮、台東夜間低溫約23至25度，白天高溫則有27至30度，白天略帶暖意，早晚仍有涼意。氣象署提醒，近期日夜溫差明顯，外出最好隨身攜帶外套。