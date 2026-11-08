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中華職棒中信兄弟今（8）日與亞冠賽中華隊激戰10局，最後以5：5握手言和，此役也是兄弟今年最後一場比賽，總教練平野惠一合約到期前最後一次帶兵。平野賽後感謝選手一整年的付出，也提醒休賽季不只是休息，更要鍛鍊自己。平野也說，休賽季可能會有些選手離隊，祝福未來一切順利。平野的總教練合約於今年底到期，明年是否續任仍是未知數，他昨（7）日受訪時也堅定表示，續約與否由球團評估，他會堅守職務直到12月31日。兄弟今日與中華隊進行熱身賽，最終以5：5握手言和，兄弟總教練平野惠一賽後坦言，「這場比賽真的很開心，尤其像今天跟例行賽其實是還蠻不一樣的，心情還蠻複雜的。」平野指出，看到身披中華隊球衣的盧孟揚、林吳晉瑋、張仁瑋、張士綸有好表現，心情也會跟著開心起來，「孟揚好投、林吳打安打、士綸盜上二壘、阿瑋最後一打席敲安，我都非常開心。」這是兄弟今年最後一場比賽，平野賽後也向選手喊話，「我們今年應該是六隊裡面打最久、也是打最多場比賽的球隊。針對這點，我跟選手們表達感激之意，也再提醒選手，職棒是有球迷才會有職棒。今年可以讓我們的球迷們看到最多場比賽，非常感謝我們的球員。」平野也跟選手們交代休賽季注意事項，「休賽季不是只有休息而已，是拿來鍛鍊自己、讓自己變得更強的這樣的一段時期。」他也表示，今日過後，球隊中可能會有些人離隊、離開棒球圈，「我也給予這些選手感謝，希望未來即使是不同的人生，也可以繼續加油。」在採訪尾聲，現場記者也用日文向平野說「明年見！（また来年！）」，平野則是笑著回了一聲「欸！？（え！？）」，結束今年最後一次媒體聯訪。平野總教練合約於今年底到期，明年是否續約仍是未知數，他昨日在感恩會曾堅定表示，續約與否交由球團評估，「無論是否續任，我都會堅守職務到最後一刻。」