其中維西亞（Alex Vesia）、菲利普斯（Evan Phillips）與崔南（Blake Treinen）3位曾隨隊奪冠老臣，若離隊對牛棚最傷，但道奇首要目標可能放在強化外野火力上。

我是廣告 請繼續往下閱讀

核心教練團面臨改組 外野火力升級成關鍵課題

即戰力主力合約到期 這3人離隊最傷

道奇應該優先補強哪裡？外媒建議：著重在外野火力

▲洛杉磯道奇多位牛棚合約到期，左投維西亞（Alex Vesia）動向備受矚目，外媒預測他有望在今年自由市場爭取到一份2年2500萬美元（約合新台幣8.1億元） 優渥合約。（圖／美聯社／達志影像）

隨著MLB美國職棒大聯盟進入休賽季，洛杉磯道奇追求陣容強化同時，教練團與球員陣容也面臨關鍵改組，根據《DodgersBeat》報導指出，除了羅哈斯（Miguel Rojas）退休以外，還有其他8名球員合約到期，《體育畫報》點評，道奇歷經漫長且高強度賽季後，球團已全面啟動冬季補強與內部整頓，除了球員陣容的動態備受矚目外，教練團的異動也為新賽季埋下變數；同時，外野戰力的優化與火力提升，成為美媒與專家點評道奇能否重返巔峰的重要指標。根據美國權威媒體《MLB Trade Rumors》與大聯盟官網報導，效力道奇長達12年的資深核心打擊教練艾倫·貝茲（Aaron Bates）確定將在今年休賽季正式離隊。貝茲過去多年來深耕道奇打擊體系，一手打造出兇猛的道奇聯盟最強打線，並幫助球隊在過去數年締造連續4季團隊得分高居聯盟前段班的傲人佳績。隨著貝茲離隊，另一位打擊教練范斯科約克（Robert Van Scoyoc）預計將留任，道奇球團也正積極尋覓新血加入教練團，希望在維持打線強度的同時，注入全新的打擊策略與視野。此外，道奇也面臨多位即戰力主力恐離隊空缺，根據《DodgersBeat》報導指出，除羅哈斯之外，還有賽揚王牌史庫柏勞爾（Eric Lauer）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）、維西亞與赫南德茲（Kiké Hernández）等季後賽主力等級球星合約到期，另外菲利普斯、崔南兩位奪冠老臣，離隊幾乎已成事實。外媒點評指出，道奇在面對季後賽的高強度對決時，外野防區的穩定性與進攻產能仍有向上提升的空間。球團預期將在自由市場或透過交易市場尋找具備長打能力、守備範圍廣闊的外野即戰力。除了外部尋求強援，道奇也將目光放在隊內年輕大物的成長上，期盼透過內部競爭與外部精準補強，讓新賽季的外野火力更加全面，不再依賴單一核心發揮。道奇管理層向來以精準、果斷的操盤風格聞名。面對教練團老臣的離開以及陣容的局部微調，道奇正試圖在穩定性與創新之間取得平衡。隨著冬季會議與自由市場的逐漸活絡，道奇是否能成功補強外野火力並填補教練團空缺，將是球隊能否再次主宰國聯西區的最大關鍵。