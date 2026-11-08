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▲張永正（左一）曾經在《惡作劇之吻》系列飾演鄭元暢（左二）的父親，右起為該劇導演瞿友寧、演員林依晨、唐從聖和趙詠華。（圖／瞿友寧臉書）

台北市長選舉倒數20天，演藝圈不少明星陸續表態政治立場，曾經在偶像劇《惡作劇之吻》飾演江直樹父親的演員張永正（歪妹），今（8）日穿著國民黨台北市議員陳炳甫競選背心，現身其總部成立大會，並與前來站台的蔣萬安握手，以行動支持藍營候選人。今天上午，蔣萬安出席國民黨議員陳炳甫競選總部成立大會，台下赫見資深男星張永正，只見他穿著印有陳炳甫名字的競選背心，手裡拿著應援旗幟與其他支持者揮舞助陣，當蔣萬安經過時，張永正也跟著人群排隊，開心地和蔣萬安握手。張永正1980年代末期在華視綜藝節目《連環泡》中反串女丑「歪妹」走紅，招牌台詞「對啊、對啊」廣為觀眾熟知，2005年在人氣偶像劇《惡作劇之吻》中飾演男主角江直樹的父親「江萬利」，也曾經參與國片《疫起》飾演計程車司機「老江」，以及在Netflix犯罪動作影集《黑白清道夫》中飾演「洪爺」等角色。除了張永正，目前已經表態支持蔣萬安的藝人還有知名主持人兼演員李明依、有「最美貂蟬」美名的影星鄧美芳、資深玉女歌手吳雪芬，以及曾經參演《新白娘子傳奇》的女星李倩，李倩公開稱讚蔣萬安做事穩重、面面俱到、盡責，表態力挺並祝福他高票當選。