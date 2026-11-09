LINE日前宣布推出全新「通行金鑰（Passkey）」功能，未來更換手機時，不必再輸入密碼，只要透過Face ID臉部辨識、指紋辨識，或手機螢幕解鎖，就能完成身分驗證，讓帳號移轉更加方便。新功能從LINE 26.17.0以上版本陸續開放，《NOWNEWS今日新聞》整理設定步驟、使用限制，以及換手機前注意事項一次看。
LINE正式導入「Passkey通行金鑰」功能，主要是解決使用者更換手機、手機遺失或故障時，因為忘記密碼而無法順利登入帳號的問題。通行金鑰就是利用手機本身的安全驗證機制取代傳統密碼，包含iPhone的Face ID、Touch ID，以及Android手機的指紋辨識、臉部辨識、PIN碼或解鎖圖案等，都能用來確認身分。省去記密碼的麻煩，根據LINE說明，通行金鑰採用公開金鑰加密技術，生物辨識資訊不會傳送到LINE伺服器，能降低密碼外洩及釣魚詐騙的風險。
LINE通行金鑰怎麼設定？4步驟完成
想要使用這項功能，必須先將LINE更新至26.17.0以上版本，並確認LINE帳號已綁定電子郵件，再依照以下步驟設定：
1.開啟LINE，點選「主頁」。
2.點選右上角「設定」齒輪圖示。
3.進入「我的帳號」，找到「通行金鑰」。
4.點選「建立通行金鑰」，按照畫面指示完成設定。
完成後，未來更換手機，只要在新裝置登入LINE，選擇「以其他方法登入」中的「使用通行金鑰登入」，就能透過裝置驗證身分，不必重新輸入LINE密碼。LINE支援透過相同的Apple帳號或Google帳號同步通行金鑰，如果是iPhone與Android跨系統換機，則必須事先完成通行金鑰轉移。
LINE通行金鑰有3限制
必須先綁定電子郵件：LINE帳號需要完成電子郵件設定，才能建立通行金鑰。
每個帳號最多10組：同一個LINE帳號最多只能建立10組通行金鑰。
每台裝置限建立1組：一台裝置只能建立1組通行金鑰，使用者可在LINE設定中管理或刪除。
另外，通行金鑰只能協助登入帳號，聊天紀錄不會自動備份或完整轉移。即使成功在新手機登入LINE，也不一定能找回所有舊對話。建議民眾更換手機前，先確認聊天紀錄備份及帳號綁定狀態，以免重要訊息遺失。
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想要使用這項功能，必須先將LINE更新至26.17.0以上版本，並確認LINE帳號已綁定電子郵件，再依照以下步驟設定：
1.開啟LINE，點選「主頁」。
2.點選右上角「設定」齒輪圖示。
3.進入「我的帳號」，找到「通行金鑰」。
4.點選「建立通行金鑰」，按照畫面指示完成設定。
完成後，未來更換手機，只要在新裝置登入LINE，選擇「以其他方法登入」中的「使用通行金鑰登入」，就能透過裝置驗證身分，不必重新輸入LINE密碼。LINE支援透過相同的Apple帳號或Google帳號同步通行金鑰，如果是iPhone與Android跨系統換機，則必須事先完成通行金鑰轉移。
LINE通行金鑰有3限制
必須先綁定電子郵件：LINE帳號需要完成電子郵件設定，才能建立通行金鑰。
每個帳號最多10組：同一個LINE帳號最多只能建立10組通行金鑰。
每台裝置限建立1組：一台裝置只能建立1組通行金鑰，使用者可在LINE設定中管理或刪除。
另外，通行金鑰只能協助登入帳號，聊天紀錄不會自動備份或完整轉移。即使成功在新手機登入LINE，也不一定能找回所有舊對話。建議民眾更換手機前，先確認聊天紀錄備份及帳號綁定狀態，以免重要訊息遺失。