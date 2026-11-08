我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白家綺（右）與吳東諺（左）前往馬爾地夫旅遊，透露這趟旅程花費約30萬。（圖／白家綺IG@sabrinapai0420）

藝人白家綺與老公吳東諺結婚8年，於今年6月在台北大直典華補辦婚禮，隨後夫妻倆前往馬爾地夫度蜜月，今（8）日夫妻倆現身「TVBS愛無限聖誕⾳樂慶典」，透露久違共度「四目相交」的甜蜜生活，感情再度回溫。已育有4個孩子的白家綺，被問到是否有蜜月寶寶的可能性？吳東諺表示自己結紮4年了， 所以不會再有第五胎。白家綺與老公吳東諺今年6月花費400萬元補辦婚宴，結束後夫妻倆到馬爾地夫度蜜月，拍攝許多甜蜜美照。今受訪時白家綺透露這趟旅程花費約30萬，並誇讚吳東諺拍照技術進步，夫妻倆更久違過上四目相交的甜蜜生活，每天都相當充實，笑說：「各種不同的累都有。」白家綺與吳東諺結婚8年，直呼這趟蜜月之旅感情回溫，被問到是否有蜜月寶寶的可能？吳東諺表示自己結紮4年了， 所以不會再有第五胎，如今一家六口的生活已非常幸福。白家綺露出燦笑說，如今完成期待已久的馬爾地夫之旅，是今年很值得感恩的事情。TVBS連續八年打造《聖誕愛無限 藝起來感恩》特別節目，今年以「感恩」為主題，將於12月24日晚上10點在TVBS 42頻道及CATCHPLAY+ 同步播出。由宋逸民牧師、陳維齡師母領軍，集結白家綺、吳東諺、唐從聖、林道遠、靜香、張文綺、周子寒、李又汝、鄭亦真等藝人參與，透過多元音樂與藝術演出，展現不同組合的默契，為今年的聖誕音樂慶典揭開序幕。宋逸民透露，今年集結超過50位藝人參與，加上敬拜團成員，演出陣容超過百人，內容涵蓋音樂、戲劇、舞蹈及個人演唱，以音樂會形式呈現豐富多元的舞台演出，傳遞愛與感恩的力量。不僅歌手黃宣與媽媽陳艾美牧師同台演出，張艾嘉也將以說書形式參與節目，為聖誕慶典增添不同的藝術呈現。