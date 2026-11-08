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▲2026亞冠賽熱身賽中華隊張仁瑋內、外兼修。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

中華職棒中信兄弟今（8）日與亞冠賽中華隊進行熱身賽，張仁瑋首度披上國家隊戰袍與母隊交手，演出2次精彩外野美技。賽後兄弟總教練平野惠一看到子弟兵有好表現，直呼「不愧是國家隊選手」。平野直言，兄弟游擊防區有江坤宇的存在，一直在思考如何讓張仁瑋上場，因此決定讓他嘗試各種守位，「看到他這樣成長，我覺得當初決定讓他去練外野真是太好了。」張仁瑋此役扛中華隊開路先鋒，前4打席無安打，第10局把握得點圈機會擊出安打。守備方面，張仁瑋在外野上演2次美技，不僅在線邊完成精彩滑接，更用雷射肩阻殺搶攻三壘的跑者。這也讓兄弟總教練平野惠一笑說，「不愧是入選中華隊的選手，他有拿出像是國家隊選手的表現。」平野坦言，這3年一直在思考，如何讓張仁瑋成長更多，「前年發生失誤就下二軍，去年幾乎一整季都在一軍，今年即使有一些失誤，還是會讓他繼續有出賽。」他直言，畢竟兄弟游擊區有江坤宇的存在，「我們想要放阿瑋上場的時候，就是需要幫他找個位置。」在多方考量下，平野決定讓張仁瑋嘗試各樣不同位置，「放他在外野其實還有另外一個考量，就是去提升傳球的精準度。」平野指出，張仁瑋今年不管是內野、外野，傳球基本上都穩定許多，「看到他這樣成長，我覺得當初決定讓他去練外野真是太好了。」此外，平野認為，與內野相比，移防外野可以讓張仁瑋更專注在打擊上，「我也覺得阿瑋今年在打擊這塊，其實成長了不少。」他進一步表示，以張仁瑋目前的角色，對中華隊來說，應該是有蠻大的幫助。平野直言，球隊對張仁瑋的未來非常期待，「以計畫來說，會希望阿瑋未來固定守一個位置，成為一軍主力選手，目前是以這樣的階段向上進行。」