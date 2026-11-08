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競選連任的三民區市議員張博洋，以及前金、新興、苓雅區市議員湯詠瑜，過去多次為醫護權益發聲；選前特別與護理師們一同站在路口向市民拜票，盼讓重視醫護權益的議員繼續留在議會。期待未來能有更多民意代表持續關注醫療現場，讓護理人員的聲音被聽見，讓醫護權益成為公共政策的重要議題。張博洋表示，台灣社會不該只有生病或急診時才知道護理師的好，康復離院後卻鮮少有人關注他們的工作權益。護理人員長期處於極高壓的第一線，面臨的弱勢與困境極易被社會忽視；當大眾習以為常地享受醫療服務時，往往忘了背後是護理師承擔著巨大的身心壓力。他強調，未來會持續為這群被忽視的守護者發聲，讓護理師成為更有光榮感的職業。湯詠瑜則說，護理人員是醫療體系中最溫暖、不可或缺的核心力量，從新生命誕生到疾病照料，用專業陪伴撐起無數家庭的健康。但這份溫暖不該被視為理所當然，更需要健全的制度做後盾。身為律師出身的民意代表，自己有責任發揮法律與問政專業，嚴格把關年資銜接、合理薪資與輪班待遇，堅決捍衛基層醫護的勞動權益與職場尊嚴，讓照亮社會的護理師能在完善保障下安心執業。護理師劉航遠舉例，張博洋曾質詢護理職場安全問題，並舉辦講述護理過勞議題的《失控夜班》公益電影包場力挺醫護；湯詠瑜與張博洋則在高雄市立聯合醫院委託高雄榮總營運以及大同醫院更換經營權時，多次要求市府正視醫護員工的年資、身分與勞動權益銜護理師楊佩樺也說，過去曾在張博洋議員團隊服務，張博洋對於護理師的陳情案件都十分重視，無法在地方議會處理的問題也會協助尋求立委協助，更是親自出席「護理人力政策整備」及「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」相關政策的地方座談，將平時接收的陳情向中央機關反應。護理師選前陪同拜票，是以實際行動表達支持，不僅肯定兩位議員的問政成果，更期待未來能有更多民意代表持續關注醫療現場，讓護理人員的聲音被聽見，讓醫護權益成為公共政策的重要議題。