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台北市長候選人沈伯洋今（8）日與文化部長李遠、立委吳思瑤及在地文史工作者走讀北投中心新村，討論如何保存溫泉軍醫眷村，並串連北投的水圳、街道、老屋與生活記憶。沈伯洋提及自己祖父是榮民，盼未來透過「台北研究院」與大學社會責任（USR）計畫合作，由社區提出在地課題、大學師生參與研究，再由市府與地方共同試辦，讓在地及眷村的故事走進市民生活。現場由北投說書人創辦人林智海、音樂人陳明章、中央大學土木系教授陳慧慈、文史工作者楊燁、山峸二手書店王政中，以及參與 USR 計畫的實踐大學建築系教授王俊雄，一同擔任導覽。沈伯洋表示，祖父因為參與823砲戰被認定為榮民，之前每年還會和一起打戰的朋友聚餐，其中就有許多是榮民，代表文化是會交錯的。而隨都市更新與改建，台北不少眷村逐漸走入歷史，北投中心新村則是國防部通過全台13 處眷村保存區之一，也是全台唯一的溫泉軍醫眷村，能夠被妥善的保存下來，是台北市民的幸福。走讀中談到北投「生活環境博物園區」，沈伯洋表示，從新北投車站出發，經過溫泉博物館，再走到中心新村，一路上可以談泡湯、餐飲娛樂，也可以談醫療、古蹟和眷村生活。他先前提出水文化與文化徑構想，想的也是同一件事，如何把每天經過的水圳、街道、老屋，以及在這些地方生活與創作的人串起來。沈伯洋也說，這趟走讀讓他更深切體會到，所謂的「生活環境博物園區」，就是讓台北的文化與歷史，處處走入市民的生活。他也感謝長年倡議園區、修復老屋、整理文史及帶領走讀的地方夥伴，讓中心新村成為北投再造歷史現場的重要成果。沈伯洋指出，在競選期間提出成立台北研究院、設置城市設計長的構想。都市設計與規劃將是研究院的重要任務，尺度可以小到一個街廓，從居民的生活經驗出發，找出適合各個社區的發展方式。他提出，台北研究院與 USR 可以從兩個方向合作。第一，研究院提出規劃方案供市府參考，進入試辦時，邀請大學師生與地方團隊一起參與，透過田野調查、設計或教學，檢驗方案在現場是否可行。第二，由社區先提出問題，研究院協助媒合大學團隊，讓居民和師生一起研究，再由市府相關局處接手試做。以中心新村為例，居民與場館可以和師生一起整理眷村口述歷史，發展成在地學校用得上的走讀課程，並由市府協助試辦與延續。沈伯洋表示，中心新村的保存從地方倡議一路走到今天。未來希望透過台北研究院與大學合作，讓更多社區有機會提出自己的問題，也有市府窗口接手，和地方一起把想法做出來。