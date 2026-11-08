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全球AI股自十月初以來大幅走跌，在這波人工智慧引發的股市拋售潮之後，許多投資人對市場深感擔憂。美國銀行分析師認為，這波拋售反而迎來對台幣和韓圓做多的契機。根據彭博報導，美國銀行全球研究部門亞洲外匯和利率策略主管皮隆（Claudio Piron）表示，這兩種貨幣都隨著人工智慧相關股票的下跌而走弱，但它們的經常帳盈餘規模為投資者提供了實質的保障，可以建立多頭部位。他認為，這個因素將會起到一定程度的作用，從邊際效應來看，目前的價位為投資者提供了做多韓圓和台幣的機會。皮隆表示，台幣是與人工智慧交易所交易基金相關性最高的亞洲貨幣，因此其近期的下跌符合部位擠壓而非基本面惡化的邏輯。關於美元，皮隆表示，推動美元走強的「美國例外論」與人工智慧有關，目前這種論調已經消退。他設定美元兌韓元年底的目標價為1330，下一季的目標價為1300。