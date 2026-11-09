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【唐綺陽星座運勢週報11/9-11/15】本週水金即將順行，宜把握逆行課題，在不順當中找到問題並加以修正，雙子、處女、金牛、天秤星座者受嘉惠更感順心，適合將過去的計畫重啟，低迷的聲望有機會回升。木星停滯期，社會情緒逐漸升溫，群體立場的展現更趨鮮明。火木合相，25-27度有星者能量影響感受較強，慎防突發意外事件，多留意環境中的不安因子。重要星象：水金將順行、木星停滯、火木合相十二星座個別影響：牡羊：工作需調整期望值，感情渴望被理解雙子：焦慮之中有新點子，感情要化解爭吵獅子：避免過度自我堅持，感情需要獨處空間水瓶：跳出自我情緒漩渦，感情試著更主動巨蟹：注意身體狀況多休養，感情冷靜再思考天秤：海外拓展宜先布局，感情適合保有距離射手：簽約勿急多確認，感情彼此想法有落差雙魚：資源具足再行動，感情太強勢容易碰壁金牛：工作有貴人守護相挺，感情穩定進行中處女：表現出色凡事宜低調，感情有桃花靠近天蠍：工作順利有望提升，感情可進一步討論魔羯：合作協商能順利達成，感情告白易成功