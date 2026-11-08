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柯志恩辯論會上提205兵工廠打造市政專區

陳其邁開酸：柯志恩還沒當選就想蓋辦公室

柯志恩反擊850億非她所說 喊話陳其邁別為選戰耗掉支持度

國民黨高雄市長參選人柯志恩近日在辯論中提出將205兵工廠打造為市政專區、甚至比擬台北信義區的構想，卻遭高雄市長陳其邁質疑遷移市府及議會恐耗資850億元，更酸「還沒當選，就急著替自己蓋辦公室」。民進黨參選人賴瑞隆則加碼開轟，認為這筆錢沒有花在高雄最需要的刀口上。對此，柯志恩今（8）反擊，強調850億元並非她提出的數字，痛批「不是我講的話，不要塞在我嘴巴」，更向陳其邁喊話「賴瑞隆如果沒有選上，不是你的錯」，別為了選戰消耗過去累積的跨黨派支持度。回顧10月30日的高雄市長電視辯論會，柯志恩提出205兵工廠未來可規劃為市政專區，甚至比照台北信義計畫區發展。她表示，「有關於205兵工廠，我還是強調那代表一個城市的價值。」並質疑賴瑞隆對該地的規劃，從輝達、大巨蛋到AI園區，多次變換方向。柯志恩指出，205兵工廠目前特貿區規劃約29.3公頃，另有29公頃作為公園綠地、道路等公共設施。這塊土地除了思考未來如何使用，更應思考能為高雄留下什麼？柯志恩當時說，「我所推出的這個市政專區，就好像是目前的台北信義區，我們可以一起來思考吧！」並表示，「把所謂的市府搬到這邊來，原有四維路的市府可以土地活化，這是大家可以討論的一個方向。」柯志恩更進一步描繪，未來205兵工廠周邊可以結合商業、住宅、金融、辦公等功能，並整合人文、教育與三代共好的生活空間，希望發展成超越台北信義區、甚至比擬曼哈頓的城市核心。而針對柯志恩的構想，陳其邁昨在賴瑞隆「三山造勢」活動上批評「有人還沒選上就在刪減高雄預算，還沒選上就說要遷市政府、市議會，這可能耗費新台幣850億元。還沒當選，就急著替自己蓋辦公室。」陳其邁認為，若以土地及興建成本估算，市府及議會搬遷可能耗費850億元，質疑這樣的規劃是否合理，並批評柯志恩「別用台北的眼光看高雄」。賴瑞隆今日也跟進表示，高雄最重要的工作就是「拼經濟、拼經濟、拼經濟」，205兵工廠位於高雄市中心、亞洲新灣區，應作為未來吸引投資、企業進駐的空間，而非將已在運作的市政府及市議會搬遷至此。賴瑞隆質疑，「如果新市長只因為要讓自己有更好的一個辦公環境，剛上任就要花850億元遷移市政府跟市議會？」他認為，205兵工廠鄰近機場、捷運站，未來應朝AI專區、企業總部及金融中心等方向規劃，帶動高雄發展、創造更多稅收，並強調「還沒有上任就想花850億元，高雄人不會支持的」。面對陳其邁與賴瑞隆接連開轟，柯志恩今接受媒體聯訪時反擊，不知道陳其邁如何算出遷移市府需要850億元？強調「不是我講的話，不要塞在我嘴巴」。柯志恩表示，她只是認為205兵工廠是一塊寶地，希望未來能夠規劃成政治、經濟、貿易園區，甚至超越台北信義區。去年曾有市議員提出類似構想，當時陳其邁還認為是有創意的想法。對於陳其邁批評她急著替自己蓋辦公室，柯志恩則反駁，市政府不是市長自己的辦公室，而是提供公務員工作環境，以及市民洽公、接受服務的場所。柯志恩最後向陳其邁喊話，認為他擁有超過70%的支持率，「大可不必為了選戰然後直接跳進去」，並表示「賴瑞隆如果沒有選上，不是你的錯」，呼籲陳其邁不要因為選舉，逐漸消耗過去獲得的跨黨派支持度。