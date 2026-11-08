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藍營巨頭同台齊聚！台中市議長張清照爭取連任第二選區市議員，今(8)日競選總部正式成立，現場湧進約3,000名支持者展現超高人氣。台中市長盧秀燕擔任主任委員，她並為張清照披上彩帶，國民黨主席鄭麗文與市長候選人江啟臣亦同框站台，攜手宣示力保海線關鍵席次。成立大會現場座無虛席，原本準備的座椅都不夠坐。江啟臣與張清照攜手，在地方重量級人士紫雲巖主委吳勝隆、前議長張清堂等人陪同下隆重大進場，支持者夾道揮旗高喊「凍蒜」，場面熱烈。隨後，盧秀燕親自為張清照披上競選彩帶；鄭麗文專程南下送上象徵「包中」的粽子，吳勝隆與張清堂也分別致贈好彩頭與旺來，預祝高票連任。張清照致詞表示，感謝鄉親多年相挺，強調自己始終秉持「一步一腳印」傾聽民意，全力爭取各項海線重大建設，包含台中海洋館、清水國民暨兒童運動中心、清水地政事務所新建大樓及鰲峰山谷溜遊戲場；此外也持續推動老舊校舍改建與道路開闢拓寬，期盼鄉親繼續支持，讓他延續在地服務，為海線爭取更多資源。盧秀燕表示，她與張清照是8年前同時上任的「同窗」，兩人攜手把台中與海線建設得更好，包括海洋館、運產中心及老人健保補助都是說到做到。她話鋒一轉指出，推動全國老人健保補助遭民進黨反對與中央阻擋，唯有力挺江啟臣與張清照，各項重大建設與長輩福利才能持續延續。鄭麗文則直言，今年選戰受到司法威脅與不公對待，更需要大家團結站出來，支持會做事的人才；台中選情看似穩定但絕不可大意，呼籲鄉親票票入匭，集中選票支持3號張清照。江啟臣上台時比出「大OK」手勢炒熱氣氛，表示自己與張清照號次都是3號，雙3合體就是「大OK」。他並做出具體承諾，未來將全力配合張清照的政見，推動台中捷運橘線延伸清水、興建室內自由車場，並將公墓遷建後的鰲峰山打造成完善的休閒園區。