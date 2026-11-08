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天團告五人連三天在台北小巨蛋舉辦「在這裡 @century」世界巡迴演唱會，今晚（8日）迎來最終場，全場粉絲熱情滿滿，而告五人也寵粉一連演唱10首歌才與粉絲們互動。其中，成員犬青和雲安交往9年多，唱到〈我想要佔據你〉時，突然當眾牽起手，「公費談戀愛」讓台下萬人瞬間暴動，掀起尖叫聲。犬青和雲安交往9年多感情相當穩定，不時也會在社群上公開放閃，今晚唱到〈我想要佔據你〉時，兩人突然牽起手來，在萬人面前甜蜜撒糖讓全場立刻尖叫。而犬青直言，唱了10首歌終於可以講話了，笑說：「很壓抑、很想講話！」今晚來到演唱會第三天，也是台北場的最後一天，雲安向歌迷喊話，希望大家明天帶著愉快的心情去面對這個社會，「有些人要上班、有些人要上課，但今晚的夜生活是屬於告五人的。」雲安表示，今天準備很多歌曲，會儘量讓大家趕上高鐵、捷運回家，看到歌迷依依不捨，他則笑說：「付點超時費而已嘛！」再次展現告五人寵粉的心。告五人出道至今唱紅多首代表作，今晚唱到〈愛人錯過〉時，上萬人齊唱一句「你媽沒有告訴你撞到人要說對不起」，讓雲安笑說：「你們『你媽』也唱太大聲了吧！」 透露當初在寫這首歌時，心想能不能萬人齊唱這句話，如今成團9年夢想成真了。而謙哥同樣對最後一天的舞台感到相當不捨，並透露前兩天實測後，發現演出一天可以消耗1300大卡，直呼：「回去好像可以吃宵夜不會胖！」也希望大家能感受到他們的誠意，一起享受今晚的演出。告五人三場演出驚喜連環爆、話題一波接一波，昨晚更祭出神級彩蛋，驚喜邀請天神級女神莫文蔚跨海現身，與告五人同台飆唱〈忽然之間〉、〈唯一〉兩首經典金曲，消息曝光後立刻在網路掀起熱烈討論，現場畫面與話題迅速引爆社群，網友紛紛直呼「根本夢幻聯動」、「這組合太神了！」這次演唱會不惜成本、斥資破億打造頂級視聽饗宴，祭出重達10噸、高達6層樓的巨型「天旋地轉哈密瓜」舞台裝置，搭配橫跨整座舞台的巨幅LED，將視覺震撼推向極致。三場門票開賣後全數完售，讓歌迷搶票搶到哀鴻遍野，甚至傳出黃牛票喊價飆漲15倍，驚人價格「等同3支vivo X500 新手機」，行情曝光後引發熱議，面對歌迷一票難求的情況，告五人也相當心疼，特別呼籲大家千萬不要購買黃牛票，別讓辛苦賺來的血汗錢落入黃牛口袋，並承諾未來會更加努力爭取唱進大巨蛋，讓每一位想進場支持的歌迷都有機會親眼見證現場演出。