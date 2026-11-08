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面對數位轉型浪潮與產業升級挑戰，專案管理已從專業職能轉化為職場跨領域的關鍵通用能力。國際專案管理學會台灣分會(7)日舉行的「PMI台灣專案管理國際論壇（PTIC 2026）」中，正式與GOLF學用接軌聯盟、亞洲大學及仁德醫護管理專科學校簽署合作協議。此舉象徵國際專案知識、產業界實戰需求，與高等及技職體系展開深度串聯，共同開拓「課程導入、AI賦能、企業解題」的長期育才布局。根據國際專案管理學會發布之「全球專案管理人才缺口」（Global Project Management Talent Gap）研究預測，至2035年，全球專案專業人才需求將上看6,540萬人，面臨高達2,330萬至2,980萬人的龐大人才缺口；其中資訊服務業、營建業與製造業的專案人力需求成長率皆突破五成至六成以上。PMI Taiwan指出，面對複雜的跨部門協作、風險控管及策略落地，具備「成果交付能力」的跨領域專案人才是產業迫切所需，相關教育必須更早向下扎根校園。此次與GOLF學用接軌聯盟的合作，聚焦於「企業真實需求」與「學生實作演練」的無縫銜接。未來規劃由企業端提出包括智慧製造、營運流程、數位服務、ESG或市場拓展等實際業務痛點，由授課教師轉化為專案任務。學生跨系所組隊後，從問題定義、利害關係人分析、時程與範疇規劃，一路推進至風險應變與成果交付；並在學期進程中由企業業師進行階段性驗證與回饋，協助學生累積完整的專案生命週期經驗，企業也能及早發掘潛力新星。因應生成式技術普及，合作方案將導入「PMI Infinity AI」作為教學與專案實作的輔助工具。該工具能協助團隊梳理利害關係人輪廓、規劃工作分解結構（WBS）及提案初稿，但實作更強調資料查證、邏輯判斷與師生共同檢視。合作核心並非單純加速文案產出，而是培養學生具備「善用AI、辨識核心問題並產出可行方案」的真實解決能力。首波合作場域涵蓋高等教育與醫護技職體系，亞洲大學將結合商管與AI科技，深化正式課程與跨域專題；仁德醫專則著眼於健康照護、服務流程優化及智慧醫療實作。PMI Taiwan理事長林欣怡強調，專案管理不應被侷限於單一科系，而應是各領域共通的核心競爭力；未來將以兩校為示範基石，持續擴大邀請資訊科技、工程、製造及生醫等領域產學夥伴加入，建構更完整的專案管理人才培育網絡。