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▲林逸欣（右）生日音樂會最爆笑的橋段，莫過於「客家一哥」小鐘（左）驚喜現身。（圖／欣宇宙音樂提供）

歌手林逸欣昨（7）日舉辦2026《林逸欣生日音樂會》，她的父親、台南神經內科權威林春銘醫師今年不幸病逝，讓她一度萌生停辦生日音樂會的念頭，最後想到爸爸生前最喜歡看到女兒玩音樂、唱歌與演出的模樣，才決定繼續唱下去。不過，林逸欣在演唱會前5天突然感冒，讓她相當緊張，深怕聲音出狀況，不僅不太敢講話，甚至還嘗試民間偏方吃皮蛋，沒想到竟然真的感覺聲音有所好轉。林逸欣坦言，今年原本一度考慮不要舉辦生日音樂會，因為父親的離世，讓她心中始終有著難以言喻的失落。然而每年這個時候，爸爸、媽媽、哥哥及全家人都會一起參與，給予她最大的支持與鼓勵。尤其爸爸一直都很喜歡看她沉浸在音樂世界裡。因此林逸欣突然有所感悟，認為更應該延續這個一年一度的約定，不辜負父母的期望，也不讓一路支持她的歌迷失望，講到激動處，林逸欣也數度哽咽。沒想到，這場別具意義的生日音樂會，竟在開唱前夕遇上大危機，林逸欣透露，自己一整年身體都頭好壯壯，偏偏就在演唱會前5天突然感冒，讓她緊張到不行，深怕聲音出狀況，甚至連話都不太敢講。她坦言，這幾天精神壓力幾乎緊繃到極限，最擔心的就是無法順利完成演出，辜負所有期待已久的歌迷。為了搶救嗓子，林逸欣竟然嘗試民間偏方吃皮蛋，她笑說自己一開始聽到這個方法時也相當震撼，因為從來沒聽過吃皮蛋可以改善聲音，內心更是天人交戰。不過幸好她本來就敢吃皮蛋，最後決定姑且一試，沒想到開唱前吃下一顆皮蛋的蛋黃後，竟然真的感覺聲音有所好轉，讓她又驚又喜，這段奇特的救嗓經驗，也成為她這次演唱會最難忘的插曲之一。而生日音樂會最爆笑的橋段，莫過於「客家一哥」小鐘驚喜現身，當林逸欣演唱五月天經典歌曲〈瘋狂世界〉時，小鐘竟突然從台下觀眾席冒出來，邊唱邊與沿途歌迷熱情握手，一出場就大喊：「尖叫聲在哪裡？舉起你們的螢光棒！」瞬間讓全場嗨到最高點。好不容易登上舞台，小鐘哥第一句話竟是：「謝謝大家這麼的熱烈，讓我有成為周杰倫的感覺！」不改諧星本色，逗得全場哈哈大笑。