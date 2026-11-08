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▲蔡中泠穿蕾絲低胸洋裝，也換上風衣露出纖腿，模樣超凡脫俗、楚楚動人。（圖／蔡中泠IG@joyce05_）

台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，獨生女蔡中泠不僅擁有頂級顏值，還是日本早稻田大學的高材生，美貌和才能兼具，被外界歸類為「最正星二代」，她近日在IG公開先前幫雜誌拍攝的花絮照片，有穿V字洋裝、露出漫畫美腿等造型，絕美外貌宛如AI生成。蔡中泠之前趁著暑假返台，與知名雜誌合作拍攝一系列作品，並登上10月號封面人物，如今花絮照曝光，可見她穿蕾絲小V字黑色長洋裝，小秀鎖骨和肩頸線條，還換上暗色大衣，露出一雙纖細如少女漫畫主角般的美腿，配上清甜笑靨，模樣超凡脫俗、楚楚動人，令人驚豔萬分。照片發布後，一票網友和親友傾心大讚：「可可愛愛」、「太好看了」、「漂亮寶貝」、「超級美！快要超越媽咪耶」、「完美承襲蔡大哥和書煒的姣好外貌及出眾氣質」、「清新脫俗，氣質獨樹一格」、「遺傳基因強大！」今年21歲的蔡中泠，外貌出眾、才學兼優，受封「最正星二代」、「真人AI」，她承襲雙親優良基因，擁有169公分高䠷身形，精緻臉蛋，目前就讀早稻田大學四年級，蔡中泠還寫得一手好書法，散發才藝美少女氣息，墨寶曾經被屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚，以才貌雙全形容一點也不為過。