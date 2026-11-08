11月9日天蠍座新月即將到來，除了意外之財，穩定工作收入、爭取合理報酬及提升專業價值，同樣是累積財富的重要關鍵。對此，命理專家艾菲爾老師指出，農曆十月各生肖的正財運勢各有不同，有人適合爭取加薪，有人有望透過人脈拓展工作機會，也有人應先整理支出、調整收入結構。同時公布了12生肖本月正財運勢及提升財運許願指南，另外也公開11月9日新月許願吉時。
11／9新月許願吉時公開！4個時辰把握機會
艾菲爾老師指出，天蠍座新月期間適合重新檢視收入來源、工作價值與金錢規劃，民眾可以趁此機會設定財務目標，並寫下希望實現的願望。11月9日新月許願吉時如下：
丑時：01：00至02：59
辰時：07：00至08：59
酉時：17：00至18：59
戌時：19：00至20：59
十二生肖農曆十月正財運勢出爐！許願指南一次看
生肖鼠｜靠專業累積收入
農曆十月正財運逐漸穩定，過去累積的經驗與能力，有機會轉化為實際收入。工作上可能接到需要細心處理的任務，雖然流程較繁瑣，卻能讓主管看見責任感。若有加薪、調職或轉職想法，可以先整理工作成果與具體貢獻，準備越充分，越有機會談出理想條件。經營副業者也適合檢視服務內容與定價，別因害怕失去顧客而低估自己的價值。
提升財運許願指南：願我憑藉專業獲得公平報酬，收入穩定成長。
生肖牛｜穩定付出迎來回報
本月正財運走務實路線，雖然不一定立刻出現大幅收入提升，但持續做好手邊工作，就有機會逐步累積成果。職場上適合建立固定流程、提升效率，尤其是長期被忽略的細節，可能成為展現可靠度的關鍵。若有績效獎金、專案分紅或調薪評估，可以主動確認制度與條件，別只是默默等待別人發現自己的付出。財務方面則要避免因犒賞自己而增加不必要的支出。
提升財運許願指南：願我的每一分努力，都能累積成穩定而長久的財富。
生肖虎｜主動爭取更好待遇
農曆十月正財運帶有突破氣息，過去不敢開口爭取的機會，現在可以重新評估。工作上可能出現新任務、職位調整或跨部門合作，只要願意展現領導能力，就有機會讓更多人看見自己的表現。不過，機會增加也代表責任變重，接下工作前務必確認報酬、權責與時間安排，避免額外付出成為理所當然。求職者也可嘗試投遞更符合長期發展的職位。
提升財運許願指南：願我勇敢爭取應得的待遇，讓能力與收入同步提升。
生肖兔｜人脈帶來工作機會
本月正財運與人際連結有關，朋友、同事或過去合作過的對象，可能帶來工作消息、接案機會或職業資訊。即使一開始只是簡單交流，也別忽略其中可能藏著的發展契機。工作上適合展現溝通能力，主動分享想法，讓別人知道自己的專長。若有合作邀約，記得先確認工作內容與付款方式，避免因為交情而不好意思談清楚。
提升財運許願指南：願我能遇見互相成就的合作夥伴，讓好機會轉化為實際收入。
生肖龍｜成果曝光提升收入
農曆十月正財運有逐步升溫的趨勢，特別適合整理過去的工作成果，清楚呈現自己的能力與價值。若一直默默承擔責任，卻很少主動報告進度，這個月不妨適時讓主管與夥伴知道完成了哪些工作。經營個人品牌或接案者，作品集、服務介紹和顧客評價都是提升收入的重要工具。要注意別為了追求表面成績而承接超出能力的工作，把品質做好、價格訂合理，才能建立長期信任。
提升財運許願指南：願我的努力被看見，專業成果帶來相稱的收入。
生肖蛇｜重新整理收入結構
本月適合重新檢視財務安排，尤其是固定收入、額外獎金與副業收益之間的比例。工作上可能出現制度調整、任務重新分配或合作模式改變，初期或許需要適應，卻也可能找到更有效率的工作方式。若收入過度依賴單一來源，可以開始研究新技能或接案方向，不必急著投入大量資金，先從低成本嘗試開始。與金錢有關的合約、報價及付款條件也要仔細確認。
提升財運許願指南：願我建立健康的收入結構，讓財富穩定且有方向地累積。
生肖馬｜工作節奏帶動財運
農曆十月正財運需要靠行動力推進，越能掌握工作節奏，越容易看見收入成長機會。近期若有新專案、臨時任務或額外職責，不妨先評估是否符合發展方向，適當挑戰能累積經驗，也可能成為日後談待遇的籌碼。不過，容易因為想把事情做好而一次答應太多，最後忙碌卻沒有得到相應回報。承接工作前記得確認資源與報酬，並保留休息時間。
提升財運許願指南：願我把行動力用在對的方向，努力都能換得實質回報。
生肖羊｜細節改善帶來加薪契機
本月正財運適合從細節著手，例如改善工作流程、降低錯誤率及提升服務品質，這些看似不起眼的努力，都可能成為未來爭取待遇的依據。若近期對工作感到疲憊，可以重新盤點已經成熟的能力，以及值得記錄的成果。自由工作者適合調整報價方式與服務範圍，避免長期提供過多額外服務，卻沒有相應收入。財務方面則要留意訂閱、外送與臨時購物等零碎開銷。
提升財運許願指南：願我懂得珍惜自己的時間與能力，收入逐漸提升。
生肖猴｜靈活應變拓展財源
農曆十月正財運帶有變動與新鮮感，工作上可能遇到不同領域的合作、臨時支援或新任務分配。這些變化看似打亂原本規劃，卻可能讓自己接觸新技能與人脈。若有機會參與跨領域項目，不妨先了解能否累積長期價值，而不是只看眼前是否輕鬆。求職者可以多嘗試不同管道，並更新履歷中的成果描述。要注意別因為機會太多而同時投入太多方向。
提升財運許願指南：願我看見有價值的新機會，並把每次嘗試化為成長與收入。
生肖雞｜談清條件守住收入
本月正財運關鍵在於溝通與協商，可能需要處理工作分工、薪資條件、專案報價或款項結算等事情。越能清楚表達自己的需求，越能避免付出與回報不對等。若過去習慣先答應再說，這個月應練習在開始前確認細節，包括交貨時間、工作範圍及付款日期。職場上也適合主動提出改善建議，讓主管看見自己除了完成任務，也能為團隊創造效率。
提升財運許願指南：願我清楚表達價值，所有付出都得到公平合理的回報。
生肖狗｜累積信任換來機會
農曆十月正財運走向穩健，過去建立的信任與口碑，可能逐漸帶來新的工作安排或合作邀約。你不一定是最擅長表現的人，卻能靠負責任、守信用及完成工作的態度，讓別人放心交付重要任務。若想提升收入，可以主動整理工作成果，找適當時機討論職涯發展與待遇，而不是只期待主管主動提出。經營副業者則適合維護舊客戶、提升回購率。
提升財運許願指南：願我累積值得信賴的口碑，讓穩定合作帶來持續收入。
生肖豬｜調整步伐改善財務
本月正財運需要先求穩、再求進。若近期工作量增加，卻沒有明顯感受到收入提升，應重新檢視時間分配與工作效率，避免把精力花在低報酬的事情上。職場上適合與同事建立更清楚的合作方式，也可以主動詢問培訓、升遷或轉換職務的可能性。求職者不妨將工作條件分成必要與加分項目，避免因一時焦慮而接受不適合的選擇。財務方面則適合建立固定儲蓄習慣，先安排基本支出，再考慮額外消費。
提升財運許願指南：願我重新找回生活與工作的平衡，讓收入與財務逐漸穩定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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艾菲爾老師指出，天蠍座新月期間適合重新檢視收入來源、工作價值與金錢規劃，民眾可以趁此機會設定財務目標，並寫下希望實現的願望。11月9日新月許願吉時如下：
丑時：01：00至02：59
辰時：07：00至08：59
酉時：17：00至18：59
戌時：19：00至20：59
生肖鼠｜靠專業累積收入
農曆十月正財運逐漸穩定，過去累積的經驗與能力，有機會轉化為實際收入。工作上可能接到需要細心處理的任務，雖然流程較繁瑣，卻能讓主管看見責任感。若有加薪、調職或轉職想法，可以先整理工作成果與具體貢獻，準備越充分，越有機會談出理想條件。經營副業者也適合檢視服務內容與定價，別因害怕失去顧客而低估自己的價值。
提升財運許願指南：願我憑藉專業獲得公平報酬，收入穩定成長。
生肖牛｜穩定付出迎來回報
本月正財運走務實路線，雖然不一定立刻出現大幅收入提升，但持續做好手邊工作，就有機會逐步累積成果。職場上適合建立固定流程、提升效率，尤其是長期被忽略的細節，可能成為展現可靠度的關鍵。若有績效獎金、專案分紅或調薪評估，可以主動確認制度與條件，別只是默默等待別人發現自己的付出。財務方面則要避免因犒賞自己而增加不必要的支出。
提升財運許願指南：願我的每一分努力，都能累積成穩定而長久的財富。
生肖虎｜主動爭取更好待遇
農曆十月正財運帶有突破氣息，過去不敢開口爭取的機會，現在可以重新評估。工作上可能出現新任務、職位調整或跨部門合作，只要願意展現領導能力，就有機會讓更多人看見自己的表現。不過，機會增加也代表責任變重，接下工作前務必確認報酬、權責與時間安排，避免額外付出成為理所當然。求職者也可嘗試投遞更符合長期發展的職位。
提升財運許願指南：願我勇敢爭取應得的待遇，讓能力與收入同步提升。
生肖兔｜人脈帶來工作機會
本月正財運與人際連結有關，朋友、同事或過去合作過的對象，可能帶來工作消息、接案機會或職業資訊。即使一開始只是簡單交流，也別忽略其中可能藏著的發展契機。工作上適合展現溝通能力，主動分享想法，讓別人知道自己的專長。若有合作邀約，記得先確認工作內容與付款方式，避免因為交情而不好意思談清楚。
提升財運許願指南：願我能遇見互相成就的合作夥伴，讓好機會轉化為實際收入。
生肖龍｜成果曝光提升收入
農曆十月正財運有逐步升溫的趨勢，特別適合整理過去的工作成果，清楚呈現自己的能力與價值。若一直默默承擔責任，卻很少主動報告進度，這個月不妨適時讓主管與夥伴知道完成了哪些工作。經營個人品牌或接案者，作品集、服務介紹和顧客評價都是提升收入的重要工具。要注意別為了追求表面成績而承接超出能力的工作，把品質做好、價格訂合理，才能建立長期信任。
提升財運許願指南：願我的努力被看見，專業成果帶來相稱的收入。
生肖蛇｜重新整理收入結構
本月適合重新檢視財務安排，尤其是固定收入、額外獎金與副業收益之間的比例。工作上可能出現制度調整、任務重新分配或合作模式改變，初期或許需要適應，卻也可能找到更有效率的工作方式。若收入過度依賴單一來源，可以開始研究新技能或接案方向，不必急著投入大量資金，先從低成本嘗試開始。與金錢有關的合約、報價及付款條件也要仔細確認。
提升財運許願指南：願我建立健康的收入結構，讓財富穩定且有方向地累積。
農曆十月正財運需要靠行動力推進，越能掌握工作節奏，越容易看見收入成長機會。近期若有新專案、臨時任務或額外職責，不妨先評估是否符合發展方向，適當挑戰能累積經驗，也可能成為日後談待遇的籌碼。不過，容易因為想把事情做好而一次答應太多，最後忙碌卻沒有得到相應回報。承接工作前記得確認資源與報酬，並保留休息時間。
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本月正財運適合從細節著手，例如改善工作流程、降低錯誤率及提升服務品質，這些看似不起眼的努力，都可能成為未來爭取待遇的依據。若近期對工作感到疲憊，可以重新盤點已經成熟的能力，以及值得記錄的成果。自由工作者適合調整報價方式與服務範圍，避免長期提供過多額外服務，卻沒有相應收入。財務方面則要留意訂閱、外送與臨時購物等零碎開銷。
提升財運許願指南：願我懂得珍惜自己的時間與能力，收入逐漸提升。
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農曆十月正財運帶有變動與新鮮感，工作上可能遇到不同領域的合作、臨時支援或新任務分配。這些變化看似打亂原本規劃，卻可能讓自己接觸新技能與人脈。若有機會參與跨領域項目，不妨先了解能否累積長期價值，而不是只看眼前是否輕鬆。求職者可以多嘗試不同管道，並更新履歷中的成果描述。要注意別因為機會太多而同時投入太多方向。
提升財運許願指南：願我看見有價值的新機會，並把每次嘗試化為成長與收入。
生肖雞｜談清條件守住收入
本月正財運關鍵在於溝通與協商，可能需要處理工作分工、薪資條件、專案報價或款項結算等事情。越能清楚表達自己的需求，越能避免付出與回報不對等。若過去習慣先答應再說，這個月應練習在開始前確認細節，包括交貨時間、工作範圍及付款日期。職場上也適合主動提出改善建議，讓主管看見自己除了完成任務，也能為團隊創造效率。
提升財運許願指南：願我清楚表達價值，所有付出都得到公平合理的回報。
生肖狗｜累積信任換來機會
農曆十月正財運走向穩健，過去建立的信任與口碑，可能逐漸帶來新的工作安排或合作邀約。你不一定是最擅長表現的人，卻能靠負責任、守信用及完成工作的態度，讓別人放心交付重要任務。若想提升收入，可以主動整理工作成果，找適當時機討論職涯發展與待遇，而不是只期待主管主動提出。經營副業者則適合維護舊客戶、提升回購率。
提升財運許願指南：願我累積值得信賴的口碑，讓穩定合作帶來持續收入。
生肖豬｜調整步伐改善財務
本月正財運需要先求穩、再求進。若近期工作量增加，卻沒有明顯感受到收入提升，應重新檢視時間分配與工作效率，避免把精力花在低報酬的事情上。職場上適合與同事建立更清楚的合作方式，也可以主動詢問培訓、升遷或轉換職務的可能性。求職者不妨將工作條件分成必要與加分項目，避免因一時焦慮而接受不適合的選擇。財務方面則適合建立固定儲蓄習慣，先安排基本支出，再考慮額外消費。
提升財運許願指南：願我重新找回生活與工作的平衡，讓收入與財務逐漸穩定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。